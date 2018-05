Mandalay Resources Corporation går ut med resultaten från årsstämman samt registreringen av ESTMA-rapporten och utnämningen av styrelseledamot

TORONTO den 17 maj 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation ("Mandalay" eller "Bolaget") (TSX:MND) har nöjet att meddela resultatet från årsstämman ("årsstämman") som hölls i dag i Toronto, Ontario. Alla resolutioner som presenterades vid årsstämman godkändes av aktieägarna och röstningen som skedde genom fullmakt motsvarade 79,15 % av de totalt utestående aktierna vid tidsfristen för fullmakter den 14 maj 2018.

Val av styrelseledamöter

Som meddelat den 14 maj 2018, har Mark Sander avgått som Bolagets President och Chief Executive Officer och drog också tillbaka sin kandidatur för återval till styrelsen. Som resultat fastställdes antalet styrelseledamöter till fem medlemmar och samtliga av de fem nominerade som fanns i bolagsledningens informationsutskick från den 13 april 2018 ("informationsutskicket"), undantaget Mark Sander, valdes om till Bolagets styrelse. Abraham Jonker förblir ledande oberoende styrelseledamot och Bradford Mills fortsätter som styrelseordförande. Röstningen skedde genom handuppräckning. Resultatet från rösterna som avgas genom fullmakt är angivna nedan.

Förslag Röstning genom fullmakt, För % För Röstning genom fullmakt, Mot % Mot Abraham Jonker 335 371 548 99,31 2 317 679 0,69 Amy Freedman 337 026 707 99,80 662 519 0,20 Bradford A. Mills 337 244 097 99,87 445 130 0,13 Peter R. Jones 337 242 347 99,87 446 880 0,13 Robert Doyle 337 214 347 99,86 474 880 0,14

Utnämning av revisorer

Ernst & Young LLP utnämndes till Bolagets revisor fram tills nästa årsstämma avslutas eller tills deras efterträdare utses på annat sätt och styrelsen fick befogenhet att fastställa revisorernas arvode. Röstningen skedde genom handuppräckning. Resultatet från rösterna som avgas genom fullmakt är angivna nedan.

Förslag Röstning genom fullmakt, För % För Röstning genom fullmakt, Mot % Mot Utnämning av revisorer 357 150 854 99,98 79 965 0,02

Plan för aktieägares rättigheter

Resolutionen om ratificering av Bolagets ändrade och omräknade plan för aktieägares rättigheter bifölls. Röstningen skedde genom handuppräckning. Resultatet från rösterna som avgas genom fullmakt är angivna nedan.

Förslag Röstning genom fullmakt, För % För Avlagda röster, Mot % Mot Plan för aktieägares rättigheter 317 439 258 94,00 20 249 969 6,00

Policy om förhandsbesked

Resolutionen om ratificering av Bolagets ändrade och omräknade policy om förhandsbesked bifölls. Röstningen skedde genom handuppräckning. Resultatet från rösterna som avgas genom fullmakt är angivna nedan.

Förslag Röstning genom fullmakt, För % För Avlagda röster, Mot % Mot Policy om förhandsbesked 337 527 824 99,95 161 403 0,05

ESTMA-rapport

Bolaget har registrerat sin rapport enligt Extractive Sector Transparency Measures Act (ESTMA-rapport) för året som slutade den 31 december 2017. ESTMA-rapporten finns på Bolagets webbplats på www.mandalayresources.com.

Utnämning av styrelseledamot

Vid avslutandet av årsstämman utnämndes Dominic Duffy, Mandalays nya President och Chief Executive Officer, till ny styrelseledamot av Bolagets styrelse efter att Mark Sander inte ställde upp för nyval och nu består styrelsen återigen av sex ledamöter.

För mer information

Dominic Duffy

President och Chief Executive Officer

Greg DiTomaso

Director of Investor Relations

Kontakt:

647.260.1566

Om Mandalay Resources Corporation

Mandalay Resources är ett kanadensiskt företag som arbetar med naturresurser och som har produktionstillgångar i Australien och Sverige samt underhålls- och utvecklingsprojekt i Chile. Bolaget är fokuserat på en förvärvsstrategi och att skapa nödvändig volym genom att lägga till projekt som är i ett långt utvecklat skede eller redan i produktion inom guld, koppar, silver och antimon i Australien, Amerika och Europa för att skapa kortsiktigt kassaflöde och värde för aktieägare.

