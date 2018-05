Hövding Sverige AB : Milstolpe för Hövding med 100 000 sålda

Related content Hövding Sverige AB : Bolagstämma protokoll Hövding Sverige AB (pub): Delårsrapport kvartal 1 2018 Hövding Sverige AB : Kallelse till årstämma i Hövding S..

Malmö, 17. 05. 2018

Milstolpe för Hövding med 100 000 sålda

Hövding har nu sålt över 100 000 enheter av sin airbag för cyklister. Företaget har nyligen nått upp till denna milstolpe och Hövding är ett huvudskydd som ses på allt fler cyklister ute på vägarna. Inte minst i Stockholm, Malmö och Köpenhamn.

- Sedan årsskiftet 2017 har vi sålt lika många Hövdingar som vi gjort de senaste fem åren. Att det nu är över 100 000 cyklister som är skyddade tack vare Hövdings unika airbagteknologi är något som gör oss glada och stolta, säger Hövdings VD Fredrik Carling.

Hövding finns förutom i Sverige till försäljning på 15 marknader i Europa samt i Japan, och innovationen har fått mycket internationell uppmärksamhet. Det unika airbagsystemet erbjuder cyklister ett överlägset skydd mot huvudskador. Enligt tester genomförda vid välrenommerade Stanford University skyddar Hövding upp till åtta gånger bättre än en traditionell cykelhjälm. Även i försäkringsbolaget Folksams cykelhjälmstester har Hövding presterat toppresultat. Drygt 2 300 olyckor är registrerade där Hövding har skyddat liv.

- Vi ser detta som en början på något mycket större och jag är övertygad om att de nästa 100 000 kommer säljas på mycket kortare tid. Precis som när man cyklar gäller det att få hjulen i rullning, sedan kommer farten. Hövding börjar bli en etablerad produkt som fler och fler känner till på vår hemmamarknad. Vi siktar på att använda de erfarenheterna för att nå framgång även internationellt, säger Fredrik Carling.

För ytterligare information kontakta Fredrik Carling på tel. 040 23 68 68

Högupplösta bilder kan laddas när här: www.mynewsdesk.com/se/hovdingHövding Sverige AB (publ) är sedan 2015 noterat på Nasdaq First North.

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Hövdings Certified Adviser.

Denna information är sådan som Hövding Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Fredrik Carling, VD Hövding Sverige AB (publ) försorg, för offentliggörande den 17 maj 2018 kl. 08.30 CET.

HOVDING SVERIGE AB (publ) - 100 000 sålda

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Hövding Sverige AB via Globenewswire