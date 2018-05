Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för första kvartalet 2018 - rapport inkluderad som pdf

Corline Biomedical AB ("Corline") publicerar härmed delårsrapport för det första kvartalet 2018. Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Fullständig delårsrapport finns tillgänglig på Corlines hemsida (

www.corline.se

) samt som bifogad fil.

Renaparin®, som utvecklas för att förbättra utfallet vid njurtransplantation, uppår en viktig milstolpe under det första kvartalet när Etikprövningsnämnden godkänner Corlines ansökan om klinisk prövning. Före studiestart måste också Läkemedelsverkets tillstånd erhållas.

Corline anställer Professor Gunnar Tufveson till den nyinrättade posten Chief Medical Officer. Prof Tufveson var tidigare verksam vid transplantationsavdelningen på Uppsala Akademiska sjukhus och har varit ansvarig för ett stort antal kliniska studier och publicerat mer än 250 artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter.

Vinnova beslutar om tilläggsfinansiering om 2,19 MSEK och en total finansiering av 3,95 MSEK till Corlines projekt inom ramen för SWElife2-programmet. Projektet syftat till en utvidgning av användningen av Renaparin® till lungtransplantation och kärlreparation. Total projektbudget är 7,9 MSEK.

Den vetenskapliga tidiskriften Scientific Reports publicerar studier som i djurmodeller visar på förbättrad njurfunktion vid användning av Renaparin® vid transplantation.

Ekonomisk översikt över första kvartalet 2018

Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 310 KSEK (217).

Resultatet efter finansiella poster för första kvartalet uppgick till -1 784 KSEK (-3 085).

Resultatet per aktie uppgick för första kvartalet till cirka -0,12 SEK (-0,24).

Likvida medel uppgick per den 31 mars 2018 till 11 MSEK.

Definitioner

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.

I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.

Med "Corline" avses koncernen. Om inte annat anges så avser samtliga uppgifter koncernen.

För fullständig delårsrapport, se

http://www.corline.se/calendar-and-reports

.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Corlines Certified Adviser.

För mer information om Corline, vänligen kontakta

Henrik Nittmar, VD

Telefon: 018-71 30 90

E-post: henrik.nittmar@corline.se

Corline Biomedical AB - Delårsrapport januari - mars 2018

