AroCell AB: Sista dag för handel med BTA den 22 maj 2018

Företrädesemissionen som avslutades i april 2018 är nu registrerad hos Bolagsverket. Sista dag för handel med AroCell BTA (betald tecknad aktie) är den 22 maj 2018 och stoppdagen är den 24 maj 2018. De nya aktierna beräknas finnas på respektive vp-konto/depå den 28 maj 2018.

Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 3 942 744,50 kronor fördelat på 39 427 445 aktier.

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare i samband med emissionen. Legal rådgivare till bolaget i samband med emissionen är Fredersen Advokatbyrå AB. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information:

Jan Stålemark, VD

Telefon: 0706-926 206

E-post: jan.stalemark@arocell.com

Kort om AroCell

AroCell AB (AROC) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade moderna blodtest för att stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på patenterade metoder för att mäta proteinet Thymidine Kinase 1 (TK1) i ett blodprov. TK 210(TM) ELISA-testet ger värdefull information som kan hjälpa kliniker att optimera behandlingsstrategier och prognostisera risken för återkommande tumörsjukdom vid monitorering och uppföljning av patienten. AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North med Redeye AB som Certified Adviser.

