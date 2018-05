Kommuniké från årsstämma i Iconovo AB (publ)

Idag, onsdagen den 16 maj 2018, har årsstämma i Iconovo AB (publ), 556938-0156 hållits. Vid stämman var 3 185 800 aktier representerade vilket omfattar cirka 47 % av totalt antal aktier. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Disposition av bolagets vinst och förlust

Vid stämman beslutades att fastställa den framlagde resultat- och balansräkning. Stämman beslutade vidare att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Ansvarsfrihet

Vid stämman beslutades om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

Arvode till styrelse och revisorn

Stämman beslutade att styrelsearvodet ska utgå oförändrat: ordinarie styrelsemedlemmar som inte är anställda i bolaget ersätts med 23 250 kr, och styrelsens ordförande ersätts med 46 500 kronor. Stämman beslutade att revisorn ersättes enligt godkänd räkning.

Val av styrelse samt val av revisor

Omval av styrelseledamöterna: Mats Johansson till styrelsens ordförande, styrelsemedlemmar Orest Lastow, Berndt Axelsson, Sven Totté, Mårten Rittfeldt och Maria Öhlander. Leif Bergvall Hansen valdes till ny styrelseledamot.

Stämman valde Ernst & Young AB med Martin Henriksson som huvudansvarig revisor.

Beslut om principer för utseende av valberedningen

Vid stämman beslutades att valberedningens arbete inför årsstämman 2019 ska bedrivas i enlighet med förslag, se punkt 14 i kallelse till årsstämman som offentliggjordes den 16 april 2018.

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, vilka är representanter för de fyra största aktieägarna per den 30 september 2018. Ordförande i valberedningen utses den aktieägarrepresentant som representerar den röstmässigt största aktieägaren, om inte valberedningen kommer överens om något annat.

Information om valberedningens ledamöter och vilka aktieägare de representerar ska offentliggöras genom pressmeddelande senast sex månader före nästa årsstämma.

Arvode för valberedningens arbete ska inte utgå från bolaget.

Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Stämman bemyndigade styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som innebär utgivande av, konvertering till eller nyteckning av motsvarande sammanlagt högst 20 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet. Antalet aktier som ska kunna emitteras ska sammanlagt högst uppgå till 1 355 200 stycken.

Beslutet fattades i enlighet med förslag, se punkt 16 i kallelse till årsstämman som offentliggjordes den 16 april 2018.

Beslut om ändring av bolagsordningen (styrelsens säte)

Stämman beslutade att ändra § 2 i bolagsordningen enligt följande.

Nuvarande lydelse Ny lydelse

§2 Styrelsens säte §2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Malmö kommun. Styrelsen har sitt säte i Lunds kommun.

Samtliga beslut vara enhälliga.

Iconovo AB (publ)

Styrelsen

För mer information, kontakta:

Orest Lastow, VD, +46 462 75 67 77, orest.lastow@iconovo.se

____________________________________________________________________________

Om Iconovo AB

Iconovo utvecklar inhalatorer med tillhörande läkemedelsberedning som främst används för att behandla Astma och KOL och Iconovo besitter även kompetens att utveckla produkter för nya typer av inhalerade läkemedel som tex vacciner. Genom att samarbeta med Iconovo kan läkemedelsföretag och generikabolag få tillgång till en komplett läkemedelsprodukt och slipper därmed de komplicerade och kostsamma tidiga stegen i utvecklingsfasen. Iconovo licensierar ut sina patenterade produkter till sina kunder och erbjuder en snabbare väg till inhalationsmarknaden med lägre risk och till en lägre kostnad.

Mer information om verksamheten finns på www.iconovo.se . Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North och Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.

