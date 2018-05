CLX Communications AB (publ) presenterar delårsrapport för första kvartalet 2018

Related content CLX Communications AB (publ): publicerar årsredovisning.. CLX Communications AB (publ): Aktieägarna i CLX Communi.. CLX Communications AB (publ) utser Oscar Werner till ny..

Stockholm, Sverige - CLX Communications AB (publ) - XSTO: CLX

CLX Communications kommer att publicera sin delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2018 vid 07:30 CET på fredag den 18 maj 2018.

VD Johan Hedberg och CFO Odd Bolin kommer att presentera rapporten i en webbsänd telefonkonferens klockan 09:00 samma dag. Efter presentationen finns de tillgängliga för att svara på frågor.

Datum: fredag den 18 maj 2018

Tid: 09:00 CET

För att delta i telefonkonferensen ring:

Sverige: +46 (0)8 5065 3942 UK: +44 (0)330 336 9411 US: +1 929-477-0353 Access code: 3345144

Fakta om Webcast

För att delta via webcast vänligen gå till: https://edge.media-server.com/m6/p/d23sq2jp

Presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt på https://www.clxcommunications.com

För ytterligare information vänligen kontakta

Thomas Heath

Chief Strategy Officer & Head of Investor Relations

CLX Communications AB (publ)

Mobiltelefon +46-722-455055

E-mail thomas.heath@clxcommunications.com

Om CLX Communications

CLX Communications (CLX) är en ledande global leverantör av molnbaserade kommunikationstjänster och lösningar till företag och mobiloperatörer. CLX mobila kommunikationstjänster gör det möjligt för företag att snabbt, säkert och kostnadseffektivt kommunicera globalt med sina kunder och anslutna enheter - IoT (Internet of Things). CLX lösningar möjliggör affärskritisk kommunikation över hela världen via mobila meddelandetjänster (SMS), röst tjänster och mobila konnektivitetstjänster för IoT. CLX har sedan företaget grundades vuxit med lönsamhet. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt närvaro i ytterligare 20 länder.

CLX Communications aktie är noterad på Nasdaq Stockholm: XSTO:CLX.

Besök oss gärna på: www.clxcommunications.com

180518_Q118_Rapportpresentation_SWE

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: CLX Communications AB (publ) via Globenewswire