Mandalay Resources Corporation meddelar förändringar i ledningsteamet och styrelsen

TORONTO den 14 maj 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation ("Mandalay" eller "Bolaget") (TSX:MND) gick idag ut med ändringar i ledningsteamet och styrelsen. Mark Sander har med omgående verkan avgått som President, Chief Executive Officer och Director för Mandalay. Mark Sander ersätts som President och Chief Executive Officer av Dominic Duffy, som just nu är Chief Operating Officer för Mandalay.

Mark Sander drar tillbaka sin nominering för att bli vald till styrelsen vid Mandalays årsstämma den 16 maj 2018. Mandalays styrelse ("styrelsen") vill tacka Mark Sander för hans långa tjänst hos Mandalay både som grundare och viktig person i ledningen.

Styrelsen har valt Dominic Duffy som Mark Sanders ersättare baserat på sin åsikt att det bästa för Mandalay just nu är en verksamhetsinriktad ledare med en ingående förståelse för Mandalays befintliga verksamhet och med beprövad erfarenhet av produktivitet och kostnadsledning. Dominic Duffy var framgångsrik då han ledde återstarten av Cerro Bayo efter förvärvet från Coeur D'Alene Mines under 2010 och har varit bolagets Chief Operating Officer sedan 2013. Han har översyn över verksamhets framgångsrika resultat vid Costerfield och det framgångsrika vändningsprogrammet vid Björkdal.

Beträffande förändringarna i ledarskapet kommenterade Bradford Mills, som är Mandalays ordförande, "Jag vill tacka Mark Sander för hans långa tjänstgöring hos Mandalay och hans avgörande roll som grundare av Bolaget. Mark har hjälpt Bolaget att komma vidare genom den verksamhetsmässiga kris som utlöstes av Cerro Bayo-olyckan och har positionerat Bolaget i en ställning där det kan växa genom sina befintliga verksamheter. Det är ett nöje att få välkomna Dominic Duffy till rollen som President och Chief Executive Officer. Dominic har bevisat sitt engagemang i att leverera en effektiv verksamhet med låga kostnader, något som jag tror är ett kritiskt nästa steg för Mandalay och ett huvudmål för Bolaget."

Dominic Duffy tillför 20 år av omfattande teknisk och operativ ledningserfarenhet och har arbetat i många verksamheter i hela Australien och Latinamerika. Dominic Duffy kom till Mandalay Resources från Coeur d'Alene Mines och hade tidigare arbetat hos Hecla Mining Company i Sydamerika.

Med tanke på Dominic Duffys verksamhetsexpertis, kommer bolaget inte att utse någon ny Chief Operating Officer för tillfället.

Om Mandalay Resources Corporation:

Mandalay Resources är ett kanadensiskt företag som arbetar med naturresurser och som har produktionstillgångar i Australien och Sverige samt underhålls- och utvecklingsprojekt i Chile. Bolaget är fokuserat på en förvärvsstrategi och att skapa nödvändig volym genom att lägga till projekt som är i ett långt utvecklat skede eller redan i produktion inom guld, koppar, silver och antimon i Australien, Amerika och Europa för att skapa kortsiktigt kassaflöde och värde för aktieägare.

Framåtblickande uttalanden:

Detta nyhetsmeddelande innehåller "framåtblickande uttalanden" inom betydelsen av tillämpliga värdepapperslagar. Dessa inkluderar uttalanden gällande bolagets produktion av guld, silver och antimon för räkenskapsåret 2018. Läsare varnas för att inte lägga för stor vikt och tillit till framåtblickande uttalanden. Faktisk utveckling och resultat kan skilja sig från de som uppskattas i dessa uttalanden, vilket bland annat kan bero på förändrade råvarupriser och allmänna ekonomiska och marknadsförhållanden. Faktorerna som identifieras ovan är inte avsedda att utgöra en fullständig lista med faktorer som kan påverka Mandalay. Man finner en beskrivning av ytterligare risker som kan orsaka att den faktiska utvecklingen och resultatet skiljer sig från de som är uppskattade i de framåtblickande uttalandena i detta nyhetsmeddelande under rubriken "Risk Factors" i Mandalays årsredovisning från den 29 mars 2018 av vilken det finns kopia på Mandalays profil på www.sedar.com. Dessutom kan det aldrig garanteras att antagna tillgångar som upptäcks på grund av ytterligare borrning kommer att bli uppgraderade till bevisade eller sannolika reserver. Även om Mandalay har försökt identifiera viktiga faktorer som kan orsaka att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från de som är beskrivna i de framåtblickande uttalandena, kan det finnas andra faktorer som orsakar att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, uppskattat eller avsett. Det finns ingen försäkran om att de framåtblickande uttalandena kommer att infrias som faktiska resultat, och framtida händelser kan skilja sig betydligt från de som är förutsedda i dessa uttalanden. Därmed bör läsare inte lägga för stor vikt och tillit till framåtblickande uttalanden.

