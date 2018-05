CORRECTION: BIMobject AB: Offentliggörande av delårsrapport januari - mars 2018

This is a correction of the announcement from 08:30 15.05.2018 CEST. Reason for the correction: Delårsrapporten i dess fullhet bilades ej. Rätt dokument har nu bilagts.

Den fullständiga rapporten finns även tillgänglig på bolagets hemsida (info.bimobject.com).

Första kvartalet 2018

Faktureringen uppgick till 19 MSEK (21).

Koncernens nettoomsättning ökade med 70 procent och uppgick till 22 MSEK (13). Fördelning mellan projekt och webservices var 44/56 procent (38/62).

Bruttomarginalen ökade till 89 procent (88).

Koncernens rörelseresultat uppgick till -19 MSEK (-12).

Resultat per aktie uppgick till -0,43 SEK (-0,25) före utspädning.

Kassaflödet från löpande verksamheten förbättrades och uppgick till 0 MSEK (-14).

Antalet användare fortsatte att växa och uppgick till cirka 740 000.

Viktiga händelser första kvartalet

BIMscript uppdateras och beslut fattades om att släppa ett nytt filformat, BIMscript Assembly Macro (BAM), för ökad kvalitet i dataöverföring mellan olika design-mjukvaror.

Strategiska samarbetsavtal med Gafcon, Zynka och inRiver.

Mark Haddad rekryteras till ny VD för det nordamerikanska dotterbolaget.

Sedan årsskiftet har 10 medarbetare rekryterats, varav merparten är säljare.

VD-ord

Nettoomsättningen steg med 70 procent

BIMobject fortsatte att växa i snabb takt och vi stärkte vår marknadsledande position. Antalet användare passerade 740 000 och nettoomsättningen ökade med 70 procent under kvartalet. Viktiga aktiviteter under perioden har varit satsning på en att bygga en stark försäljningsorganisation, etablering av fler strategiska samarbeten samt lansering av gratis tillgång till BIMscript för externa utvecklare.

Vi möter ett enormt intresse från tillverkare, fastighetsägare och BIM-relaterade företag som vill undersöka samarbeten. Även distributörer och grossister har upptäckt potentialen i BIM och de möjligheter som finns för att effektivisera byggnation och förvaltning av butiks- och restaurangbestånd.

Växande plattform och ökad omsättning

Vid utgången av kvartalet passerade vi 740 000 aktiva användare. Tillsammans stod de för

3 300 000 nedladdningar under perioden.

Arbetet med att växa användarbasen och antalet nedladdningar är fortsatt prioriterat. Vår egen försäljning är självklart i fokus, men det gäller att vi även driver parallella aktiviteter för att få fler samarbetspartners och utvecklare som kan bidra till att accelerera antalet produkter och tjänster som publiceras i plattformen och som därmed attraherar nya användare.

Finansiellt visade kvartalet på en god tillväxt och nettoomsättningen steg med 70 procent. Sett över en 12-månadersperiod blev tillväxten 177 procent. Faktureringen och resultatet föll däremot tillbaka något då faktureringscykeln för Autodesk Seek-avtalen nu normaliserats, efter att avtalen övertogs den 16:e Januari 2017. Avtal som då var tvunget att faktureras i januari har nu fakturerats i december för att därigenom ge kunderna möjlighet att betala i tid.

Den ökade förlusten under kvartalet förklaras av den investering som gjorts för att öka antalet säljare och utvecklare. Därtill har satsningen på fastighetsägare och digitaliseringen av byggnader inletts.

Kassaflödet blev positivt i kvartalet och målet är minska det negativa kassaflödet jämfört med 2017.

Hercules och effektivare fastigheter

Vi har under kvartalet drivit ett koncept runt digitala byggnader som synliggör för fastighetsägarna hur de via ett privat moln kan digitalisera och effektivisera sin fastighetsförvaltning. Genom att synliggöra detaljerna och processerna i planerings-, bygg- och förvaltningsfasen ökar fastighetsägarnas intresse för att arbeta digitalt vilket i sin tur ökar motivationen för arkitekter, designers och tillverkare att implementera BIM.

Fyra nya strategiska samarbeten

Strategiska samarbeten är centralt för BIMobjects tillväxt. Genom kunskapsutbyte och integration av teknik bygger vi ett globalt nätverk av olika BIM-relaterade företag som alla har nytta av BIMobject Cloud. Under detta kvartal har tre strategiska samarbetsavtal ingåtts med Gafcon, Zynka och inRiver. Därtill har vi den 23 april ingått en avsiktsförklaring med USA-baserade Matterport, världsledande inom 3D-skanning innebärande att vi ska arbeta för att integrera våra lösningar. Deras skanner, i kombination med vår lösning, har potential att generera mycket stora besparingar för fastighetsägare och byggare både vad gäller tid och kostnader.

Fortsatt produktutveckling och innovation

Vi fortsätter att skapa digitala lösningar och innehåll anpassat till BIM-tekniken. Under kvartalet har vi bland annat utvecklat ett nytt filformat, BIMscript Assembly Macro (BAM) som är framtaget för att lösa problem med osäkert informationsutbyte mellan program. Med detta filformat blir BIMobject först i världen med att erbjuda ett öppet lättviktsformat för kommunikation utan informationsförlust mellan BIM-, CAD-, 3D-mjukvaror samt nya Virtual och Augmented Reality-enheter. Formatet ska implementeras successivt i alla våra lösningar. Under kvartalet har över 100 byggnader 3D-skannats huvudsakligen i norra Europa.

Väl positionerade och goda framtidsutsikter

Vi har passerat flera viktiga milstolpar för att bli en global "single source of truth" inom BIM. Detta kräver dock fortsatt totalt fokus på tillväxt av såväl antal kunder och objekt som användare i plattformen. Tillväxten ska skapas dels genom tvåsiffrig organisk tillväxt i kombination med samarbeten och/eller förvärv som kan öka våra möjligheter att snabbt etablera oss på nya marknader.

Stefan Larsson

Verkställande direktör

För mer information, vänligen kontakta:

Stefan Larsson, VD och koncernchef i BIMobject

Tel. +46 40 - 685 29 00

E-mail: press@bimobject.com

Stefan Hansson - CFO

Tel: +46 40 - 685 29 00

E-mail: press@bimobject.com

Denna information är sådan information som BIMobject AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Stefan Larssons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2018 kl. 08:30 CEST.

Om BIMobject AB

BIMobject är ett svenskt teknologiföretag med global närvaro som ligger i framkanten av byggindustrins digitalisering. BIMobject erbjuder en molnbaserad plattform som genom kraftfull teknologi tillgängliggör digital produktinformation - Building Information Modelling (BIM) - som kan användas tidigt i byggprocessen för att visualisera, konkretisera och analysera. Plattformen samlar dessutom in värdefulla data som möjliggör effektivisering av byggindustrin genom hela produktlivscykeln. Smartare design och konstruktion leder till bättre produktval, minskat svinn och mer effektiv logistik under byggprocessen. Samtidigt gynnas fastighetsförvaltningen av högre kvalitet, bättre energianvändning och lägre driftkostnader. BIMobject är verksamt på ett stort antal marknader och har en global tillväxtstrategi. Bolagets erbjudande består av utveckling, hosting, underhåll, administration och publicering av digitala kopior av tillverkares produkter: BIM-objekt. Kunderna är tillverkare av bygg- och interiörprodukter som marknadsför dessa via BIMobject Cloud. Användarbasen består främst av arkitekter, designers och konstruktörer som via CAD/BIM-applikationer, appar och webbtjänster får tillgång till BIMobject Cloud. BIM-objektet integreras i en detaljerad modell av byggnaden, vilket i sin tur ökar chansen att den verkliga produkten föreskrivs för projektet.

BIMobject är listat på Nasdaq Stockholm First North och handlas under symbolen BIM.

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission

bimobject.com

