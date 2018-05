SEB: Polisen och bankerna samarbetar för att stoppa bedrägerier

Som ett led i vågen av telefonbedrägerier går Polisen, SEB, Swedbank och Nordea nu ihop för att stärka medvetenheten hos bankkunderna. Dessutom intensifieras samarbetet kring säkerhetslösningar.

Samhället digitaliseras i snabb takt. Numera kan vi enkelt sköta våra bankärenden via nätet eller mobilen - snabba och smidiga sätt som kunderna uppskattar. Men inte bara tjänsterna utvecklas. Bedragare kommer också på nya sätt att lura kunderna på pengar.

Internet är ett verktyg i princip alla bedrägerier som sker i dag. Antalet anmälda bedrägeribrott har fördubblats på några år och ligger i dag på över 200 000 per år. Alla myndigheter och organisationer drabbas. Även bankerna är utsatta, även om det är en liten del av det, säger Jan Olsson, vid Polisens nationella bedrägericenter.

En särskild typ av telefonbedrägerier har dykt upp det senaste året, där du som bankkund är bedragarnas måltavla. Bedragaren tar kontakt med dig via telefon och utger sig för att vara till exempel från banken eller från en myndighet. Bedragaren påstår ofta att det är bråttom och anger olika skäl till att du ska använda ditt BankID, din bankdosa eller dina koder. I samma ögonblick som du gör det kan bedragaren börja tömma ditt konto.

Men BankID, bankdosa och dina koder är personliga värdehandlingar som du inte får lämna ut till någon annan. Dessa är nycklarna till dina pengar.

Du kan skydda dig genom att aldrig lämna ut dina personliga koder eller kontouppgifter och genom att aldrig använda BankID på uppmaning av någon som kontaktar dig. Du lämnar ju inte ut dina hemmanycklar till någon bara för att personen påstår sig vara reparatör, säger Jan Olsson.

Polisen, SEB, Swedbank och Nordea samlar nu sina krafter för att stärka medvetenheten hos bankkunderna. Förutom bred upplysning i Polisens och bankernas kanaler, intensifieras samarbetet kring att identifiera bedragarnas nya metoder och kring säkerhetslösningar.

Vi ser allvarligt på situationen och arbetar kontinuerligt med att hitta lösningar för att förhindra bedrägerier. Sedan lång tid tillbaka har vi informerat i alla våra kanaler och påmint våra kunder om att aldrig lämna ut sina koder. Vi ser över och säkrar upp våra betaltjänster för att minska risken för bedrägerier. Men vi behöver göra mer för att stoppa bedrägerierna och därför är det viktigt att vi banker och Polisen tillsammans nu hjälpas åt i frågan, säger Mats Torstendahl, chef för division Företag och Privatkunder på SEB.

Så skyddar du dig:

Lämna aldrig ut dina personliga koder eller kontouppgifter.

Använd aldrig BankID på uppmaning av någon som kontaktar dig

Om du blir misstänksam, lägg på luren och slå själv in numret till bankens kundtjänst för att kontrollringa.

För ytterligare information:

Frank Hojem, presschef, 070-763 9947

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel åter­speglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 31 mars 2018 uppgick koncernens balansomslutning till 2 903 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 854 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv.

