Hiab förnyar sitt utbud av lätta kranar

CARGOTEC CORPORATION, PRESSMEDDELANDE, 14 MAJ 2018 KL. 11 (EEST)

Hiab, en del av Cargotec, lanserar ett uppdaterat sortiment av lätta kranar med kapacitet från 4 till 11 tonmeter. De uppdaterade kranarna kombinerar styrka och tillförlitlighet med användarvänlighet. Med fyra alternativ med fjärrstyrning och manuell styrning kan kunden välja mellan olika styrsystem som uppfyller den precisionsnivå som behövs när man kör sin kran.

"När vi började utveckla den här serien av HIAB-kranar ville vi vara säkra på att kranen underlättar operatörernas arbete, gör arbetet säkert och ökar effektiviteten, eftersom vi vet att det är vad våra kunder prioriterar när de ska välja kran. Det unika X-4 SPACE-systemet på kranarna gör det möjligt för operatören att hantera kranen med största möjliga smidighet och med snabbare lastcykler", säger Jan Vink, Director för Light Range Loader Cranes på Hiab.

HIAB:s lätta kranar tillverkas av slitstarkt höghållfasthetsstål som reducerar vikten, samtidigt som de kan hantera tunga laster. En extern bildskärm ger bättre översikt över kranen och dess servicestatus. Beroende på valet av styrsystem finns en rad funktioner som förbättrar kapacitet, hållbarhet, flexibilitet och säkerhet. Exempel på sådana funktioner är halvautomatisk parkering (SAF), laststabiliseringssystem (VSL och LSS) och fjärrstyrning.

"För att undvika onödiga stillestånd i våra kunders verksamheter är HIAB:s lätta kranar konstruerade för att vardagsunderhållet ska vara enkelt. Viktiga delar och komponenter som behöver regelbunden översyn har placerats där de är lätta att komma åt. Ett bra exempel är oljetanken som är integrerad på kranfoten. Den kan installeras utan att lastbilens komponenter behöver flyttas och går snabbt och enkelt att nå. De nya modellerna kan dessutom konfigureras med olika alternativ för att de enkelt ska kunna monteras på ett lastbilschassi. Hela installationen är designad för att ge lägsta möjliga totalvikt", fortsätter Vink.

Kranarna levereras med marknadens enda tvååriga garanti samt en femårsgaranti för stålkonstruktionen, precis som för HIAB:s övriga lastkranar. "Vi kan garantera pålitlig prestanda och produktivitet tack vare erbjudande från vårt stora servicenätverk", säger Vink.

"Hiab sätter branschstandarden för lastkranar. Vi vill vara det främsta varumärket, en samarbetspartner för våra kunder, och vi vill erbjuda marknadens bästa lösningar. Under de senaste två åren har vi framgångsrikt förnyat våra kranar både i det medeltunga segmentet och nu även de lätta kranarna. Den positiva responsen från våra kunder är en tydlig signal om att vårt utvecklingsarbete går i rätt riktning", avslutar Joakim Andersson, Senior Vice President, Loader Cranes, Hiab.

