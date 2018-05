Mandalay Resources Corporation går ut med de finansiella resultaten för det första kvartalet av 2018

TORONTO, 9 maj 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation ("Mandalay" eller "Bolaget") (TSX:MND) offentliggjorde i dag intäkterna för det första kvartalet av 2018 på 39,7 miljoner USD, justerad EBITDA på 12,1 miljoner USD och konsoliderad nettoförlust på 1,2 miljoner USD eller 0,00 USD i förlust per aktie.

Bolagets sammanfattade och konsoliderade finansiella resultat för kvartalet som slutade den 31 mars 2018, tillsammans med ledningens diskussion och analys ("MD&A") för denna period finns tillgängliga under bolagets profil på www.sedar.com och på bolagets webbplats www.mandalayresources.com. Alla valutor i detta pressmeddelande avser US-dollar om inget annat är angivet.

Mark Sander, President och CEO för Mandalay, kommenterade de finansiella resultaten för det första kvartalet av 2018, "Under det första kvartalet av 2018, genererade Mandalay ett inkommande kassaflöde netto på 6,5 miljoner USD. Detta kan jämföras med ett utgående kassaflöde netto på 8,1 miljoner USD under det första kvartalet av 2017. Inflödet beror huvudsakligen på kundbetalningar från det fjärde kvartalet av 2017 vid Björkdal, som var ett rekordkvartal. Mandalay ökade sitt kassasaldo med 38 procent på kvartalsbasis och ökade det från 16,9 miljoner USD vid slutet av 2017 till 23,4 miljoner den 31 mars 2018. Likviditetstillväxten under det första kvartalet är i linje med vår förväntan om att Mandalay kommer att återgå till ett positivt kassaflöde under 2018."

"Bolaget genererade 6 procent högre justerad EBITDA under det första kvartalet av 2018 jämfört med samma period under förra året. Detta trots att intäkterna sjönk med 12 procent. De lägre intäkterna uppvägdes betydligt av de minskade försäljningskostnaderna, då de var 19 procent bättre jämfört med det första kvartalet av 2017. Detta berodde främst på de relativt höga kostnaderna för Cerro Bayo försvann från produktmixen efter att produktionen avbröts i juni."

Mark Sander fortsatte, "Det första kvartalet av 2018 utmärktes av rekordintäkter vid Björkdal sedan Mandalay tog över. Det berodde på försäljningen av rekordproduktionen under det fjärde kvartalet av 2017. Vi är nöjda med att kvalitetskontrollprogrammet fortsätter att fungera bra och att anläggningens konstanta metallurgiska resultat fortsätter samt att åtgärderna vi vidtog under 2017 för att få bort flaskhalsar i dagbrottet och underjordsgruvorna fortsätter att fungera som planerat. Då dessa operativa förbättringar har satt sig, förväntar vi oss fortsatt starka resultat från Björkdal under resten av 2018. Under de kommande månaderna, planerar vi att anlita nya entreprenörer för lastning och transport till dagbrottet och underjordsgruvan kopplat till en kampanj för att förbättra säkerheten, kontrollera kostnader och tillföra ny kapacitet för att stödja vårt mål om att öka brytningstakten av ädelmetall av högsta A-kvalitet."

Mark Sander avslutade, "Costerfield fortsatte att leverera ett pålitligt resultat under det första kvartalet av 2018, och producerade 10 456 guldekvivalenta uns till en kontantkostnad på 869 USD per uns. Vi förväntar oss fortsatt bra resultat på dessa nivåer under de kommande åren från den nya Brunswick-malmgången och produktionsövergången från Cuffley till Brunswick. Vi anser att den nya Youle-ådran i närheten av Brunswick har potential för att lägga till ytterligare väsentliga mineralreserver vid utgången av 2018. Detta kan stödja en förlängning av gruvans livslängd till en låg kostnad. Vi fortsätter att borra med tre riggar vid Youle."

Finansiellt sammandrag från det första kvartalet av 2018

Följande tabell sammanfattar Bolagets finansiella resultat för de tre månaderna som slutade den 31 mars 2018, 31 december 2017 och 31 mars 2017:

Three months Ended March 31, 2018 Three months Ended December 31, 2017 Three months Ended March 31, 2017 $'000 $'000 $'000 Revenue 39,747 38,093 45,373 Cost of Sales 25,820 22,690 31,988 Adjusted EBITDA* 12,134 14,405 11,413 Income from mine ops before depreciation, depletion 13,927 15,403 13,385 Adjusted net income (loss) before special items* 939 839 (2,349) Consolidated net loss (1,237) (23,073) (2,349) Cash capex 11,310 12,485 12,092 Total assets 299,078 305,061 349,790 Total liabilities 134,418 139,522 147,046 Adjusted net income (loss) per share* $0.00 $0.00 $(0.01) Consolidated net loss per share $(0.00) $(0.05) $(0.01)

* Justerad EBITDA, justerade nettointäkter (förlust) före extraordinära engångsposter och justerade nettointäkter (förlust) per aktie är mått som inte gäller för IFRS. Se "mått som inte gäller för IFRS" i slutet av detta pressmeddelande.

Under det första kvartalet av 2018 sålde Mandalay 16 procent färre guldekvivalenta uns jämfört med det första kvartalet av 2017. Genombrottsresultatet vid Björkdal vägde väsentligt upp bristen på produktion vid Cerro Bayo. Samtidigt steg det genomsnittliga guld- och antimonpriset med 9 procent och 5 procent på kvartalsbasis. Nettoeffekten är att Mandalays intäkter på 39,7 miljoner USD under det första kvartalet av 2018 var 5,6 miljoner USD lägre än under det första kvartalet av 2017.

Relativt till det första kvartalet av 2017, sjönk den totala försäljningskostnaden med 0,7 miljoner USD vid Costerfield och ökade vid Björkdal med 3,1 miljoner USD. Produktionsavbrottet vid Cerro Bayo innebar att dess försäljningskostnad var noll, vilket är en minskning med 8,7 miljoner USD jämfört med det första kvartalet av 2017 när gruvan fortfarande var i drift. Bolagets sammanlagda administrativa kostnader sjönk med 0,2 miljoner USD.

Mandalay genererade 12,1 miljoner USD i justerat EBITDA under det innevarande kvartalet. Det är 2,3 miljoner USD lägre än under det föregående kvartalet och 0,7 miljoner USD högre än under det första kvartalet av 2017. Detta ledde till en konsoliderad nettoförlust på 1,2 miljoner USD under det första kvartalet av 2018, mot en förlust på 2,3 miljoner USD under det första kvartalet av 2017.

Mandalay avslutade det första kvartalet med 23,4 miljoner USD i likvida medel. Bolaget har tagit ut 15 miljoner USD från den revolverande kreditfaciliteten på 40 miljoner USD.

Rörelsesammandrag från det första kvartalet av 2018

Tabellen nedan sammanfattar Bolagets produktion, produktionskostnad per enhet och kapitalutgifter för de tre månaderna som slutade den 31 mars 2018, 31 december 2017 och 31 mars 2017:

Three months ended March 31, 2018 Three months ended December 31, 2017 Three months ended March 31, 2017 $'000 $'000 $'000 Björkdal Gold produced (oz) 12,716 22,035 10,648 Cash cost* per oz gold produced $1,094 $617 $1,150 All-in cost* per oz gold produced $1,387 $848 $1,431 Underground capital devel. & open pit prestrip 2,934 4,502 2,923 Capital purchases 2,975 3,902 1,764 Capital exploration 305 140 411 Costerfield Gold produced (oz) 6,587 7,222 7,987 Antimony produced (t) 605 805 741 Gold equivalent produced (oz) 10,456 12,360 12,891 Cash cost* per oz gold equivalent produced $869 $707 $719 All-in cost* per oz gold equivalent produced $1,326 $902 $1,033 Underground capital devel. & open pit prestrip 2 116 553 777 Capital purchases 1,634 954 1,024 Capital exploration 1,070 787 988 Consolidated Gold equivalent produced (oz) 23,172 34,395 32,481 Average cash cost* per oz gold equivalent $1,060 $680 $987 Average all-in cost* per oz gold equivalent $1,463 $945 $1,326 Underground capital devel. & open pit prestrip 5,050 5,055 7,175 Capital purchases 4,609 5,651 3,317 Capital exploration 1,651 1,778 2,191

*Kontantkostnad och sammanlagd kostnad är mått som inte gäller för IFRS. Se "mått som inte gäller för IFRS" i slutet av detta pressmeddelande.

Björkdal guldgruva, Sverige

Under det första kvartalet av 2018, producerade Björkdal 12 716 uns guld till kontanta- och sammanlagda kostnader på 1 094 USD per uns och 1 387 per uns, respektive. Produktionen var lägre och enhetskostnaderna högre än under det fjärde kvartalet av 2017 som var rekord. Det berodde på ovanligt hårda driftförhållanden denna vinter och avsaknaden av positiv kvalitetsavstämning liknande den under det fjärde kvartalet. Men det skedde fundamentala förbättringar på grund av förbättrad kvalitetskontroll såväl som förbättrad brytningstakt av högkvalitativ ädelmetall. Detta kan ses i jämförelsen med nuvarande kvartalsmässig produktion och kostnad jämfört med samma kvartal under föregående år. Genomsnittet för krossen var cirka 1,55 g/t under det innevarande kvartalet, vilket är mycket högre än de 1,20 g/t under motsvarande kvartal förra året. Den metallurgiska återvinningen var cirka 1,4 procent högre under det första kvartalet av 2018 på grund av ett framgångsrikt idrifttagande av utbyggnadsprojektet.

Under det första kvartalet av 2018, sålde Björkdal guldlager som ackumulerats under produktionskvartalet som slutade den 31 december 2017. Man levererade sina högsta kvartalsvisa intäkter sedan gruvan förvärvades av Mandalay år 2014. Följaktligen var justerad EBITDA och kassaflödet starkt.

Framdeles under 2018, planerar Mandalay att byta entreprenörer för lastning och transport till dagbrottet och underjordsgruvorna för att förbättra säkerheten, kontrollera kostnader och tillföra större kapacitet för att öka brytningstakten.

Costerfield guld-antimongruva, Victoria, Australien

Costerfield fortsatte med sina pålitliga resultat, där väl kontrollerade kostnader och en konsekvent full anläggning levererade produktion på budget. Costerfields produktion på 10 456 guldekvivalenta uns under det första kvartalet av 2018 var lägre än under det fjärde kvartalet av 2017, vilket berodde på förväntad lägre kvalitet för främst antimon.

Kapitalutveckling till den nya Brunswick-malmgången förväntas nå ådran under det andra kvartalet av 2018, och de första produktionsstrossarna inleds under det tredje kvartalet.

Mandalay fortsätter att borra med tre kärnriggar på de nya Youle-ådran. Flera prover av hög kvalitet ramar in en mineralisering av potentiellt betydande volym. Något som Bolaget anser har potential för betydande tillskott till mineralreserverna vid slutet av året och en resulterande förlängning av gruvans livslängd.

Cerro Bayo silver-guldgruva, Patagonien, Chile

Cerro Bayo förblir på underhåll och skötsel. Vid den 31 mars 2018 fortsätter fokuset att ligga på att bevara infrastrukturen i ett gott och drivbart skick. En eventuell omstart är beroende på att alla nödvändiga tillstånd för gruvans livslängdsplan erhålls.

Challacollo, Chile

Mandalay slutförde sitt vattenprospekteringsprogram vid Challacollo under det andra kvartalet av 2017, och hittade en tillräcklig mängd grundvatten för att stödja en potentiell verksamhet. Bolaget fortsätter att försöka erhålla vattenrättigheter som är associerade med denna nya källa och miljötillstånden för prospekteringsborrning för att förstora mineraltillgången.

La Quebrada

Koppar-silverprojektet La Quebrada i centrala Chile fortsatte att vara till salu under hela perioden. Kostnaden vid La Quebrada var mindre än 0,1 miljoner USD under det första kvartalet av 2018.

Lupin och Ulu

· Ulu optionsavtal: I april 2018, tog Mandalay emot en summa på 311 000 USD från WPC Resources för tillfredställande av villkoren i optionsavtalet enligt vilket WPC har rätt att förvärva Ulu-egendomen för guldprospektering i Nunavut, Kanada.

· Insättning för regenerering vid Lupin: Den 18 april 2018, nådde Nunavut Water Board ett beslut om att minska den begärda rembursen för att täcka de uppskattade slutgiltiga kostnaderna för regenerering vid Lupin på 4,157 miljoner USD. Med förbehåll för godkännande från Minister of Indigenous and Northern Affairs, förväntar sig Mandalay att kunna minska kreditlinjen och få tillbaka de likvida medlen under det andra kvartalet av 2018.

Konferenssamtal

Mandalays ledning kommer att erbjuda ett konferenssamtal för investerare och analytiker den 10 maj 2018 klockan 08:00 (Toronto-tid).

Analytiker och investerare bjuds in till att delta med följande uppringningsnummer:

Deltagarnummer: (201) 689-8341 Deltagarnummer (avgiftsfritt): (877) 407-8289 Konferens-ID: 13679730

En repris av konferenssamtalet kommer att finnas tillgänglig till den 24 maj 2018 klockan 23:59 (Toronto-tid), vilket man kommer åt med följande uppringningsnummer:

Encore avgiftsfritt uppringningsnummer: (877) 660-6853 Encore-ID: 13679730

För mer information:

Mark Sander

President och Chief Executive Officer

Greg DiTomaso

Director of Investor Relations

Kontakt:

1.647.260.1566

Om Mandalay Resources Corporation:

Mandalay Resources är ett kanadensiskt företag som arbetar med naturresurser och som har produktionstillgångar i Australien och Sverige samt underhålls- och utvecklingsprojekt i Chile. Bolaget är fokuserat på en förvärvsstrategi och att skapa nödvändig volym genom att lägga till projekt som är i ett långt utvecklat skede eller redan i produktion inom guld, koppar, silver och antimon i Australien, Amerika och Europa för att skapa kortsiktigt kassaflöde och värde för aktieägare.

Framåtblickande uttalanden

Detta nyhetsmeddelande innehåller "framåtblickande uttalanden" inom betydelsen av värdepapperslagar, däribland vägledning gällande förutsedd produktion av guld, silver och antimon och framtida produktionskostnader, samt möjligheten till en återupptagen verksamhet vid bolagets Cerro Bayo-gruva. Läsare varnas för att inte lägga för stor vikt och tillit till framåtblickande uttalanden. Faktisk utveckling och resultat kan skilja sig från de som uppskattas i dessa uttalanden, vilket bland annat kan bero på förändrade råvarupriser och allmänna ekonomiska och marknadsförhållanden. Faktorerna som identifieras ovan är inte avsedda att utgöra en fullständig lista med faktorer som kan påverka Mandalay. Man finner en beskrivning av ytterligare risker som kan orsaka att den faktiska utvecklingen och resultatet skiljer sig från de som är uppskattade i de framåtblickande uttalandena i detta nyhetsmeddelande under rubriken "Risk Factors" i Mandalays årsredovisning från den 29 mars 2018 och det sammanfattade prospektet daterat den 12 februari 2018, av vilka det finns kopior på Mandalays profil på www.sedar.com. Även om Mandalay har försökt identifiera viktiga faktorer som kan orsaka att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från de som är beskrivna i de framåtblickande uttalandena, kan det finnas andra faktorer som orsakar att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, uppskattat eller avsett. Det finns ingen försäkran om att de framåtblickande uttalandena kommer att infrias som faktiska resultat, och framtida händelser kan skilja sig betydligt från de som är förutsedda i dessa uttalanden. Därmed bör läsare inte lägga för stor vikt och tillit till framåtblickande uttalanden.

Mått som inte gäller för IFRS

Detta nyhetsmeddelande kan innehålla referenser till justerad EBITDA, justerat nettoresultat, kontantkostnad per säljbart producerat guldekvivalent uns, kontantkostnad per säljbart uns av producerat silver netto av guldkrediter, sammanlagda kostnader per producerat säljbart guldekvivalent uns på anläggningen, sammanlagda kostnader per producerat silver netto av guldkrediter på anläggningen och sammanlagda kostnader samt investeringar (cash capex). Dessa är samtliga mått som inte gäller för IFRS och inte har någon standardiserad betydelse enligt IFRS. Därför är det möjligt att dessa mått inte är jämförbara med liknande mått som presenteras av andra emittenter.

Ledningen använder EBITDA som ett mått för rörelseresultat för att bidra till bedömningen av Bolagets förmåga att generera likviditet genom att använda kassaflöde till att finansiera framtida behov av rörelseinvesteringar och finansiera framtida anläggningskostnader samt för att bidra till att jämföra finansiella resultat från period till period på en konsekvent basis. Ledningen använder det justerade nettoresultatet för att göra det lättare att förstå Bolagets finansiella resultat före inverkan från extraordinära engångsposter. Bolaget anser att dessa mått används av och är användbara för investerare och andra användare av Bolagets finansiella redovisningar när de ska utvärdera Bolagets rörelse- och kassaresultat. Detta beror på att de med hjälp av dessa kan analysera våra finansiella resultat utan att ta hänsyn till extraordinära poster som kan variera mycket från bolag till bolag och mellan olika perioder.

Bolaget definierar justerat EBITDA som resultat från gruvdrift, netto efter administrativa kostnader och före räntor, skatt, och ej kontanta utgifter/(inkomster), internkostnader i bolaget och finansieringskostnader. En avstämning mellan justerad EBITDA och nettointäkter kommer att inkluderas i MD&A.

Bolaget definierar investeringar (cash capex) som likvida medel som lagts på gruvintressen, egendomar, anläggning och utrustning samt prospektering som enligt redovisningen av kassaflöde i den finansiella redovisningen.

Bolaget definierar fritt kassaflöde som ett mått på dess förmåga att generera och förvalta likviditet. Denna term har inte någon standardbetydelse och avser att ge läsaren ytterligare information.

För Costerfield beräknas producerat säljbart guldekvivalent uns genom att addera antalet ton av säljbart antimon som producerats under perioden, multiplicerat med det genomsnittliga antimonpriset, till producerat säljbart gulduns vilket delas med periodens genomsnittliga guldpris. Den totala kontanta driftkostnaden som är associerad med produktionen av dessa säljbara ekvivalenta uns under perioden, delas sedan med producerade säljbara guldekvivalenta uns för att ge kontantkostnaden per säljbart producerat guldekvivalent uns. Kontantkostnaden exkluderar royalty-kostnader. Sammanlagda kostnader för anläggningen omfattar totala kontanta driftkostnader, royalty-kostnader, tillskott, substansminskning, nedskrivning, och amortering. Sammanlagda kostnader för anläggningen delas sedan med producerade säljbara guldekvivalenta uns för att ge den totala kostnaden på anläggningen per producerat säljbart guldekvivalent uns.

För Cerro Bayo beräknas kontantkostnaden per säljbart nettoproducerat silveruns av guld-biproduktkrediter genom att dra av guldkrediten (som motsvarar producerade säljbara gulduns gånger realiserat guldpris under perioden) från de kontanta driftkostnaderna och dela resultatet med de säljbara silverunsen som producerats under perioden. Kontantkostnaden exkluderar royalty-kostnader. Sammanlagda kostnader för anläggningen per nettoproducerat säljbart silveruns av guld-biproduktkrediter beräknas genom att addera royalty-kostnader, tillskott, substansminskning, nedskrivning, och amortering till nettokontantkostnaden för guld-biproduktkredit och sedan dela resultatet med de säljbara silverunsen som producerats under perioden.

För Cerro Bayo beräknas även producerat säljbara guldekvivalenta uns genom att addera till producerade säljbara gulduns den säljbara mängden silveruns som producerats, multiplicerat med det genomsnittliga silverpriset under perioden, vilket delas med periodens genomsnittliga guldpris. Den totala kontanta driftkostnaden som är associerad med produktionen av dessa säljbara ekvivalenta uns under perioden, delas sedan med producerade säljbara guldekvivalenta uns för att ge kontantkostnaden per säljbart producerat guldekvivalent uns. Kontantkostnaden exkluderar royalty-kostnader. Sammanlagda kostnader för anläggningen omfattar totala kontanta driftkostnader, royalty-kostnader, tillskott, substansminskning, nedskrivning, och amortering. Sammanlagda kostnader för anläggningen delas sedan med producerade säljbara guldekvivalenta uns för att ge den totala kostnaden på anläggningen per producerat säljbart guldekvivalent uns.

För Björkdal delas sedan den totala kontanta driftkostnaden som är associerad med produktionen av säljbara gulduns under perioden, med producerade säljbara gulduns för att ge kontantkostnaden per producerat säljbart gulduns. Kontantkostnaden exkluderar royalty-kostnader. Sammanlagda kostnader för anläggningen omfattar totala kontanta driftkostnader, royalty-kostnader, tillskott, substansminskning, nedskrivning, och amortering. Sammanlagda kostnader för anläggningen delas sedan med producerade säljbara gulduns för att ge den totala kostnaden på anläggningen per producerat säljbart gulduns.

För hela Bolaget beräknas kontantkostnaden per säljbart guldekvivalent uns genom att summera guldekvivalenta uns som produceras på varje anläggning och dela totalen med summan för den rörliga kontantkostnaden på anläggningarna, plus bolagets fasta kostnader.

