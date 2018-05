Momentum Group förvärvar Brammers MRO-verksamhet i Sverige med åtta lokala försäljnings- och serviceenheter

Momentum Industrial AB, ett dotterbolag inom Momentum Group-koncernen, har idag tecknat avtal om att förvärva Brammers svenska MRO-verksamhet med åtta lokala försäljnings- och serviceenheter runt om i Sverige. Genom förvärvet stärker Momentum Industrial sin position som en ledande leverantör av industrikomponenter och tillhörande tjänster till svensk industri ytterligare. Sammanlagt omsätter de förvärvade enheterna cirka 140 MSEK per år med goda handelsmarginaler. Förvärvet sker genom en inkråmsöverlåtelse.

De förvärvade verksamheterna levererar högkvalitativa industrikomponenter och andra MRO-produkter (för underhåll, reparationer och drift) samt servicetjänster till industriföretag från åtta lokala enheter i Sundsvall, Gävle, Stockholm, Örebro, Karlshamn, Växjö, Trollhättan och Göteborg. På samtliga orter utom två (i Stockholm och Karlshamn) kommer de lokala enheterna att samordnas i Momentum Industrials nuvarande verksamheter på samma orter.

- De förvärvade enheterna är väletablerade verksamheter med goda kundrelationer till industriföretag på såväl de lokala orterna som nationellt samt engagerade medarbetare med hög kompetens inom bland annat transmission, säger Ulf Lilius, VD & Koncernchef för Momentum Group. Genom förvärvet kan Momentum Industrial stärka sin servicegrad, kompetens och tillgänglighet för både nuvarande och nya kunder ytterligare - och vi ser goda möjligheter till vidare utveckling och tillväxt.

- I samband med vårt beslut att avyttra de svenska MRO-enheterna var det avgörande att hitta en strategisk och långsiktig partner, säger Paul Van Der Rest, VD för IPH-Brammer Eastern Europe & Nordics. Genom avyttringen till en väletablerad och framgångsrik aktör på den svenska MRO-marknaden som Momentum Industrial kommer kunderna kunna erbjudas fortsatt god service och de anställda en positiv utveckling.

Tillträde beräknas ske i slutet av maj 2018 med beaktande av sedvanlig arbetsrättslig praxis. Förvärvet bedöms ha en marginell påverkan på Momentum Groups resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 9 maj 2018

Momentum Group AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ulf Lilius, VD & Koncernchef - telefon 010-454 54 70

Mats Karlqvist, Head of Investor Relations - telefon 070-660 31 32 / e-post mats.karlqvist@momentum.group

Denna information lämnades för offentliggörande den 9 maj 2018 kl. 08:00 CET.

Momentum Group är en ledande återförsäljare av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 5,5 miljarder SEK per år och har omkring 1 600 anställda. Momentum Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017. Läs mer på www.momentum.group.

180509 MMGR PR Förvärv av Brammer Sweden Sv

