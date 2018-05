Pressinbjudan till frukostmöte, SEB:s Nordic Outlook

Related content SEB: Boprisindikatorn fortsätter återhämtningen Sara Öhrvall till SEB som chef för Digitalisering, Kund.. SEB:s resultat för första kvartalet 2018

SEB:s

konjunktur

rapport Nordic Outlook:

Monetär normalisering: vad händer med tillväxt & krona?

Global tillväxt har medvind och finansministrar och centralbankschefer uttrycker fortsatt optimism trots oro för handelskrig, aktievärderingar och geopolitik.

Har tillväxttoppen passerats och hur snabbt kan penningpolitiken normaliseras utan att sätta tillväxt och aktieuppgång på spel? Hur livskraftigt är inflationsspöket?

Svensk bomarknad inger både hopp och oro inför höstens riksdagsval. Kronan har pressats till ursvaga nivåer när Riksbanken tvivlar på möjligheten att höja innan nästa lågkonjunktur.

Vad betyder valet för statsfinanserna, tillväxten och bostadsmarknaden de närmaste åren? När höjer Riks­banken - har tåget redan gått för höjning och hur reagerar kronan och räntorna?

Tid: Onsdagen den 16 maj 2018 Publicering av Nordic Outlook och pressmeddelande kl. 07.00 (OBSERVERA TIDEN!) Frukosten (för kunder/media) startar kl. 07.30 - presentationen kl 07.45 (avslutas 08.45) Efter presentationen finns möjlighet för media att ställa frågor i en anslutande lokal Plats: Andrummet, Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm

Anmäl ditt intresse till Frank Hojem, presschef, frank.hojem@seb.se tel 070-763 9947 så snart som möjligt.

Välkomna!

Robert Bergqvist, chefsekonom, telefon 08-506 23016, mobil 070-445 1404

Håkan Frisén, prognoschef, telefon 08-763 80 67, mobil 070-763 80 67

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel åter­speglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 31 mars 2018 uppgick koncernens balansomslutning till 2 903 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 854 miljarder kronor. Läs mer om SEB på http://www.sebgroup.com/sv.

Pressmeddelande (PDF)

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: SEB via Globenewswire