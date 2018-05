Kommuniké från årsstämma i Corline Biomedical AB (publ)

Idag den 8 maj 2018 hölls årsstämma i Corline Biomedical AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Fastställande av resultat

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen, att disponibla vinstmedel om 24 123 303 kronor balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2017.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och antalet revisorer

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem (5) styrelseledamöter samt en (1) styrelsesuppleant. Vidare beslutades att bolaget ska fortsätta ha ett registrerat revisionsbolag.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med två prisbasbelopp vardera till Kerstin Valinder Strinnholm, Gunilla Ekström och Henrik Krook. Vidare beslutades att inget arvode ska utgå till de andra styrelseledamöterna eller till styrelsesuppleanten. Stämman beslutade även att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt revisor

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av följande ordinarie ledamöter; Adam Dahlberg (omval), Lars Sunnanväder (omval), Kerstin Valinder Strinnholm (omval), Gunilla Ekström (omval) och Henrik Krook (omval). Stämman beslutade vidare att omvälja Adam Dahlberg som styrelseordförande och att omvälja Annika Sunnanväder till styrelsesuppleant.

Stämman beslutade även att omvälja det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Lars Kylberg.

Beslut av riktlinjer för tillsättande av valberedning inför årsstämman 2019

Stämman beslutade att fastställa principer av valberedning inför årsstämma 2019 i huvudsak enligt följande: styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna i bolaget och ber dem utse en representant vardera för att, tillsammans med styrelsens ordförande, utgöra valberedning. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant ska den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant. Stämman beslutade att valberedningen ska ha till uppgift att arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2019 för beslut:

förslag till styrelseledamöter

förslag till styrelseordförande

förslag till styrelsearvoden

förslag till revisor

förslag till revisorsarvode

förslag till ordförande på årsstämman, och

förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner, och/eller konvertibler.

Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller med andra villkor i enlighet med aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga rätt att bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission är att bolaget ska kunna införskaffa kapital till bolaget samt genomföra strategiskt motiverade samarbeten eller företagsförvärv. Bemyndigandet ska kunna användas för att ge ut högst 2 184 523 aktier, vilket motsvarar cirka 15 procent av nuvarande antalet aktier. Eventuella emissioner ska ske till av styrelsen bedömt marknadsvärde.

Stämman beslutade även att bemyndiga verkställande direktören att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

