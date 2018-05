AB Traction: Delårsrapport januari-mars 2018

Perioden januari - mars

Resultatet efter skatt uppgick till 36 (168) Mkr, vilket fördelar sig på: Aktiva innehav, noterade 29 (148) Mkr Aktiva innehav, onoterade 2 (-1) Mkr Finansiella placeringar 7 (24) Mkr

Resultat per aktie uppgick till 2,45 (11,37) kr

Substansvärdet per aktie uppgick till 188 (186) kr/aktie

Substansvärdet per aktie ökade med 1 (7) procent

Avkastningen på noterade aktiva innehav uppgick till 3 procent

Händelser under kvartalet

Innehavet i Eitech avyttrades efter godkännande av konkonkurrensprövande myndighet i Sverige

Traction blev ny storägare i Mönsterås Metall (49 %) som samtidigt förvärvade Ankarsrum Die Casting

Händelser efter rapportperiodens utgång

Värdeförändring inklusive erhållen utdelning på noterade aktieinnehav sedan 31 mars uppgår till 120 Mkr per den 7 maj

För ytterligare information kontakta:

Petter Stillström, verkställande direktör, tel: 08 - 506 289 00

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2018 kl. 14.30 CET.

Delårsrapport januari-mars 2018

