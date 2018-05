OP Gruppen uppfyller klart det nya MREL-kravet som Verket för finansiell stabilitet fastställt

7.5.2018 kl. 17.15

OP Gruppen uppfyller klart det nya MREL-kravet som Verket för finansiell stabilitet fastställt

Verket för finansiell stabilitet har idag, måndag 7.5.2018, för första gången för OP Gruppen fastställt ett sådant minimikrav för kapitalbas och nedskrivningsbara skulder (MREL) som avses i resolutionslagen. MREL-kravet uppgår till cirka 12,2 miljarder euro, dvs. 27,6 procent av det totala riskvägda exponeringsbeloppet (RWA) vid slutet av 2016, och det träder omedelbart i kraft. OP Gruppen uppfyller klart myndighetskravet: OP Gruppens MREL-relationstal var uppskattningsvis ungefär 35 procent vid årsskiftet 2017.

MREL-kravet medför inga särskilda åtgärder. OP Gruppen följer fortlöpande upp hur de s.k. Senior-Non-Preferred (SNP) -bestämmelserna utvecklas. SNP-bestämmelserna kommer att införas i lagstiftningen i Finland under den senare hälften av 2018. Senior-Non-Preferred är en allmän benämning på en ny prioritetsklass för skulder. Den är efterställd lån till seniorvillkor, men har företräde framför egetkapitalinstrument.

MREL-kraven fastställs enligt enhetliga principer för alla banker inom euroområdet som en del av de nya resolutionsbestämmelserna på EU-planet. Resolutionsmyndighet för OP Gruppen är EU:s resolutionsnämnd (Single Resolution Board), SRB i Bryssel.

I samband med det här har resolutionsnämnden för OP Gruppen fastställt en resolutionsstrategi, enligt vilken resolutionsåtgärderna riktas till OP Företagsbanken som är Single Point of Entry.

