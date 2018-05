LeoVegas rekryterar Stefan Nelson som ny CFO

LeoVegas förstärker koncernledningen genom rekryteringen av Stefan Nelson som ny CFO. Stefan kommer närmast från en roll som Director inom SEB Corporate Finance, och tillträder den 22:a augusti i år i samband med att Viktor Fritzén träder in i sin nya roll som Senior Advisor.

Stefan Nelson har en gedigen bakgrund med nästan 20 års erfarenhet inom finans och ekonomi, bland annat som aktieanalytiker av spelsektorn, vilket medför en god kunskap om branschen som helhet, från de större trenderna till den operativa verksamheten och produkten. Detta i kombination med en bred erfarenhet inom M&A kommer göra Stefan till en nyckelspelare för LeoVegas framöver.

"Jag tycker att det ska bli oerhört stimulerande att börja arbeta på LeoVegas, ett av de snabbast växande bolagen på Stockholmsbörsen. I egenskap av min roll på SEB var jag med och ledde LeoVegas börsnotering 2016, och känner bolaget och ledningsgruppen väl sedan dess. LeoVegas har på ett imponerande sätt uppnått en ledande position i en stor och snabbrörlig bransch som fortfarande befinner sig i en tidig utvecklingsfas. Jag är djupt imponerad av bolagets unika företagskultur som är den kanske viktigaste förklaringen till dess framgångar, och ser fram emot att vara med och bidra på den fortsatta tillväxtresa som Gustaf och hans team stakat ut för framtiden." säger Stefan Nelson.

"Jag är extremt glad att kunna rekrytera Stefan Nelson som ny CFO till LeoVegas. Med sin djupa kompetens inom finans, ekonomi samt känsla för både business och spelindustrin i kombination med att under lång tid varit Sveriges vassaste spelanalytiker, så blir Stefan ett tillskott till ledningsgruppen och min högra hand. Stefans breda och djupa kunskap inom M&A kommer också komma oss tillgodo framöver.

Vidare letade jag efter en person som har ett unikt gehör för siffor och förmågan att se dem i rätt sammanhang. Den gåvan har Stefan." säger Gustaf Hagman, VD och Koncernchef LeoVegas Mobil Gaming Group.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustaf Hagman, Group CEO: +46 70-880 55 22, gustaf.hagman@leovegas.com

Viktor Fritzén, Group CFO: +46 73 612 22 67, viktor.fritzen@leovegas.com

Om LeoVegas mobile gaming group

LeoVegas passion är "Leading the way into the mobile future".

LeoVegas är Sveriges främsta GameTech bolag och ligger i framkant med den senaste teknologin för mobilspel. 2017 passerade bolaget gränsen för att räknas som en unicorn - det vill säga, en startup värderat till över en miljard USD. En stor del av framgången är ett extremt produkt- och teknikfokus samt den effektiva och datadrivna marknadsföringen. Teknikutveckling sker i Sverige medan den operativa verksamheten är baserad på Malta. LeoVegas erbjuder spel på Casino, Live casino och Sport samt opererar två globala och skalbara varumärken - LeoVegas och Royal Panda samt en lokal multibrand operatör med samlingsnamnet Rocket X. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm. Mer om LeoVegas på

www.leovegasgroup.com

.

