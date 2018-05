Bergman & Beving AB: Bergman & Beving förvärvar Belano Maskin AB

Pressmeddelande

Bergman & Beving förvärvar Belano Maskin AB

Tools & Consumables, en division inom Bergman & Bevingkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Belano Maskin AB.

Belano är en ledande leverantör av maskiner, reservdelar och service med inriktning mot den intressanta nischen bygg- och ventilationsplåtslagare. Verksamheten är främst riktad mot den svenska marknaden. Bolaget, med säte i Alingsås, omsätter cirka 65 MSEK per år, och har 10 anställda.

Belano kompletterar vårt befintliga erbjudande på ett bra sätt och stärker vår position inom nischen bygg- och ventilationsplåtslagare, säger Ulf Carlsson, divisonschef för Tools & Consumables.

Tillträde sker omgående och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Bergman & Bevings resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 7 maj 2018

Bergman & Beving AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Pontus Boman, VD & Koncernchef, telefon 010-454 77 00

Peter Schön, CFO, telefon 070-339 89 99

Bergman & Beving äger och förädlar bolag som utvecklar och marknadsför starka varumärken till professionella användare inom industri och bygg

- främst i Norden, Baltikum och Polen. Bergman & Beving ska vara den plats där framgångsrika produktbolag kan ta nästa steg och bli ledande varumärken inom sina kategorier. Koncernen har i dag 15 varumärken, ca 1000 anställda och en omsättning på ca 3,8 miljarder kronor. Bergman & Beving är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer på hemsidan: www.bergmanbeving.com.

