Oboya tecknar ett brett samarbetsavtal med HCH Ventures och RRS i Haier Group samt med Sino-Italy Investments Co Ltd i Tus Holdings

Oboya Horticulture Industries AB (publ) har tecknat ett brett strategiskt samarbetsavtal med HCH Ventures, RRS och Sino-Italy Investments Co Ltd i Qingdao, Kina.

Samarbetsavtalet omfattar distribution av Oboyas produkter för odling och jordbruk till uppskattningsvis 100 000 olika orter i Kina via Haier Groups RRS distributionskanaler, distribution av produkter inom hemmaodling via Haiers RRS distributionsnätverk i olika städer i Kina, vilket inkluderar försäljning genom e-handel samt erbjudande om Oboyas facility management-tjänster som avser skötsel och förvaltningstjänster till odlingssektorn.

Avtalet är strategiskt viktigt för Oboya Horticulture som har som mål att växa betydligt de kommande åren. Samarbetet förväntas skapa långsiktiga relationer med Haier Group och Tus Holdings som redan är näst största aktieägare i Oboya Horticulture Industries AB. Med detta avtal tar Oboya Horticulture ett viktigt steg in på den kinesiska marknaden avseende odlingsindustrin samt även på konsumentmarknaden.

Avtalet med Haier Group ger bolaget möjlighet att accelerera tillväxten på den kinesiska marknaden samt utveckla försäljningen till de större odlingsbolagen, garden center och butikskedjorna. I Kina pågår en stor förändring inom odlingssektorn och Oboya strävar efter att ta ett helhetsgrepp på marknaden genom vårt omfattande produktsortiment och tjänsteerbjudande.

Om Haier Group

Haier Group är världens största multinationella konsumentelektronikföretag med huvudkontor i Qingdao, Shandong-provinsen, Kina. Haier Group är en världsomspännande koncern och omsättning för 2017 uppgick till ca 247 miljarder CNY per år. Mer information om Haier Group finns på http://www.haier.net/en/

Erik Penser Bank är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North.

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Wu, Styrelseordförande i Oboya Horticulture Industries AB (publ)

Tel: + 46 (0)735 63 09 35

E-post: robert.wu@oboya.cc

Hemsida: www.oboya.se

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2018 kl. 09.00.

Om Oboya Horticulture Industries AB

Oboya Horticulture har som mål att utvecklas till en världsledande totalleverantör inom dagliga förbrukningsvaror och logistikprodukter till odlingsindustrin samt konsumentprodukter för hemmaodling och inomhusmiljö. Produktion sker i fabriker i Kina, Vietnam, Polen, Danmark och Kenya. Mer information om bolaget finns på www.oboya.se.

