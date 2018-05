Lokalt tillverkad Zbee rullar nu för första gången på Bali i Indonesien.

Clean Motion har sedan flera år tillbaka en lokal partner för produktion i Indonesien. Men beroende på problem med inregistrering av elfordon i landet har startskottet för expansion dröjt. Idag togs dock ett avgörande steg då en första lokalt tillverkad Zbee, blev inregistrerad och fick registreringsskyltar på Bali.

Intresset i Indonesien för Clean Motions elfordon, Zbee, har varit stort från start, där en lokal produktionspartner etablerades redan 2014. Expansionsplanerna har tyvärr fått väntat på grund av inhemsk byråkrati. I dag blev det klart att en första lokalt tillverkade Zbee, klassad som trehjulig elbil, fått registreringsskyltar och därmed är tillåten att framföras på allmän väg.

"Nu när vi äntligen kommit igenom byråkratin kan vi börja planera för expansion i Indonesien. Givetvis innebär expansionsplaner ett investeringsbehov men detta är ett avgörande steg för Indonesien. Marknaden ser fortsatt mycket lovande ut och inte minst Bali är högintressant för taxilösningar baserade på Zbee", säger Göran Folkesson, VD, Clean Motion.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Folkesson, VD, Clean Motion AB

Tele: + 46 735 320 273 Email: goran@cleanmotion.se

Denna information är sådan information som Clean Motion AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2018-05-04 kl. 13:30 CET.

Om Clean Motion AB

Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer elfordon. Bolagets vision är att utveckla verkligt hållbara produkter som den stora massan av världens befolkning har råd med. Clean Motion har därför utvecklat nästa generation av effektiva och miljövänliga fordon för att möta 2000- talets transportbehov. Bolagets elektriska fordon, Zbee, är lätt, har en hög effektivitet och således en mycket god driftsekonomi. Clean Motion förser marknaden med säkra och energieffektiva fordon för en hållbar stadstrafikmiljö.

Clean Motion AB är listat på First North vid Nasdaq. G&W Fondkommission är av Bolaget utsedd Certified Adviser. För ytterligare information, vänligen besök:

www.cleanmotion.se

.

Zbee Indonesia, 103

Zbee Indonesia, 307

Zbee Indonesia, 07891

