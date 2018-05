Inbjudan till telefonkonferens i samband med Sdiptech AB (publ):s delårsrapport för första kvartalet 2018

Related content Sdiptech AB (publ) publicerar årsredovisning för 2017 Kallelse till årsstämma 2018 i Sdiptech AB (publ) Sdiptech AB (publ) ingår avtal om tidigare aviserad avy..

Pressmeddelande

4 maj 2018, 14:00

Inbjudan till telefonkonferens i samband med Sdiptech AB:s delårsrapport för första kvartalet 2018

Sdiptech offentliggör sin delårsrapport för det första kvartalet 2018 tisdag den 8 maj 2018 kl. 08:30 och inbjuder till en presentation via en webbsänd telefonkonferens samma dag kl. 09.30. Sdiptechs VD Jakob Holm och CFO Carl Johan Åkesson kommer att presentera delårsrapporten samt svara på frågor. Presentationen hålls på engelska.

Telefonkonferens

De presentationsbilder som används kommer att finnas tillgängliga under telefonkonferensen och kommer därefter även att publiceras på bolagets hemsida, www.sdiptech.com. För att delta i telefonkonferensen, var god använd följande nummer,

SE: +46 8 503 365 62

UK: +44 203 008 9806

US: +1 855 753 2236

Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in, och registrera dig för att kunna ställa frågor, några minuter innan konferensen börjar.

Presentationen webbsänds

En länk till Sdiptechs webcast kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida. Sändningen går även att nå via följande länk:

https://tv.streamfabriken.com/sdiptech-q1-2018

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758. Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm är Erik Penser Bank. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl Johan Åkesson, CFO, +46 708 30 70 57, cj.akesson@sdiptech.com

Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på urbana infrastrukturer. Koncernen erbjuder djupt nischade tjänster och produkter för att såväl bygga ut som att renovera snabbväxande storstäder. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Informationen lämnades för offentliggörande den 4 maj 2018 kl. 14:00.

180504 - Inbjudan telefonkonferens rapport Q1

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Sdiptech AB via Globenewswire