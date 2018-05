Ratos: Delårsrapport januari-mars 2018

Pressmeddelande 3 maj 2018

Denna information är sådan information som Ratos AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2018 kl. 8.00 CET.

Januari-mars 2018

Koncernens nettoomsättning 4 911 Mkr (5 561)

Resultat före skatt -147 Mkr (-32)

Resultat per aktie före och efter utspädning -0,47 kr (-0,38)

Likvida medel i moderbolaget 2 174 Mkr (3 386)

Utveckling i bolagsportföljen, januari-mars 2018

Portföljens nettoomsättning 4 503 Mkr (4 635)

Portföljens EBITA -18 Mkr (102)

Portföljens operativa EBITA 13 Mkr (105)

Förvärv och avyttringar

Försäljning av Jøtul tecknades och slutfördes under första kvartalet, realisationsresultatet uppgår till cirka 26 Mkr

Stockholm den 3 maj 2018

Jonas Wiström

VD

För ytterligare information:

Helene Gustafsson, IR- och presschef, 08-700 17 98

Kommande informationstillfällen från Ratos:

Årsstämma 2018 3 maj 2018

Kapitalmarknadsdag 2018 4 juni 2018

Delårsrapport januari-juni 2018 17 augusti 2018

Delårsrapport januari-september 2018 25 oktober 2018

Ratos är ett investeringsbolag som äger och utvecklar onoterade medelstora företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande transaktioner. Ratos portfölj består av 13 nordiska medelstora bolag där största branscher sett till omsättning är Industri, Bygg och Konsumentvaror/Handel. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt cirka 12 700 medarbetare.

Delårsrapport kv1 2018

