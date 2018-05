OP Gruppens delårsrapport 1.1 - 31.3.2018: Resultatet före skatt 239 miljoner euro - resultatet för hela året bli mindre än i fjol

Börsmeddelande 3.5.2018 kl. 9.00

Delårsrapport 1.1-31.3.2018

OP Gruppens delårsrapport 1.1 - 31.3.2018: Resultatet före skatt 239 miljoner euro - resultatet för hela året bli mindre än i fjol

Resultatet före skatt var 239 miljoner euro (283).

Intäkterna från kundrörelsen ökade kraftigt. Räntenettot ökade med 8 %, försäkringsnettot med 9 % och nettoprovisionsintäkterna med 3 %.

Intäkterna från placeringsverksamheten minskade med 26 miljoner euro. Ibruktagningen av standarden IFRS 9 i början av året bidrog till minskningen.

Satsningarna på utveckling ökade kostnaderna som var 10 % större än ett år tidigare.

Nedskrivningarna av fordringar, 4 miljoner euro (8), var mycket små till följd av återföringar av nedskrivningar.

CET1-kapitaltäckningen var 20,0 %, dvs. ungefär lika stor som vid slutet av året innan.

Bankrörelsens resultat före skatt ökade till 184 miljoner euro (163). Räntenettot ökade med 2 % och nettoprovisionsintäkterna minskade med 2 %. Kostnaderna ökade med 5 %. Utlåningen ökade under året med 4,5 % och inlåningen med 8,5 %.

Skadeförsäkringens resultat före skatt minskade till 38 miljoner euro (49). Premieintäkterna ökade med 2 % och kostnaderna med 7 %.

Kapitalförvaltningens resultat före skatt ökade till 47 miljoner euro (34). Nettoprovisionsintäkterna var ungefär lika stora som i fjol. Kostnaderna minskade med 2 % jämfört med ett år tidigare. De förvaltade medlen ökade med 1 % på ett år.

Övrig rörelse redovisade ett resultat före skatt på -31 miljoner euro (38). Resultatet belastades av ökningen i de utvecklingsrelaterade kostnaderna. I intäkterna för jämförelseperioden ingick en betydande post av engångsnatur.

Juris magister, MBA och teknologie doktor Timo Ritakallio började som ny chefdirektör för OP Gruppen 1.3.2018.

OP Gruppen meddelade 24.4.2018 att den sänker sina resultatutsikter för 2018: resultatet före skatt 2018 uppskattas bli mindre än 2017 (tidigare ungefär detsamma som eller mindre än). Närmare information om ändringen finns under "Utsikter för återstoden av året".

Betydande satsningar på utveckling av verksamheten

OP investerar under 2018 cirka 400 miljoner euro på att utveckla sin verksamhet och förbättra kundupplevelsen. Under rapportperioden genomfördes ett test med en bolånetjänst där kunden kan få sitt bolånebeslut i realtid på nätet.

I maj 2018 öppnar Pohjola Hälsa sitt femte sjukhus i Åbo. Pohjola Hälsa har börjat bygga upp sitt eget läkarcentralsnät. De första läkarcentralerna öppnas i Björneborg och Villmanstrand under 2018.

Antalet ägarkunder hos andelsbankerna ökade under rapportperioden med 15 000 till över 1,8 miljoner och antalet gemensamma kunder inom OP Gruppens bank- och försäkringsrörelse ökade med 3 000 till nästan 1,8 miljoner.

Den nya OP-bonus som beviljats ökade med 5 procent till 56 miljoner euro (54).

OP Gruppens nyckeltal

1-3/2018 1-3/2017 Förändring, % 1-12/2017 Resultat före skatt, milj. euro 239 283 -15,8 1 031 Bankrörelse 184 163 13,5 619 Skadeförsäkring 38 49 -23,1 210 Kapitalförvaltning 47 34 40,0 247 Övrig rörelse -31 38 -45 Ny OP-bonus som samlats till ägarkunder -56 -54 5,1 -220 31.3.2018 31.3.2017 Förändring, % 31.12.2017 CET1-kapitaltäckning, % 20,0 18,8 1,2* 20,1 Kapitalbasen i förhållande till minimibeloppet av kapitalbasen (konglomeratlagen), %** 147 142 6* 148 Avkastning på ekonomiskt kapital, %*** 19,6 22,2 -2,6* 20,4 Räntabilitet på eget kapital (ROE), % 6,8 9,1 -2,2* 7,7 Räntabilitet på totalt kapital (ROA), % 0,55 0,69 -0,1* 0,6 Nödlidande fordringar av kredit- och garantistocken, % **** 1,2 1,2 -0,1* 1,2 Ägarkunder (1 000) 1 848 1 765 4,7 1 833

OP Gruppen tog 1.1.2018 i bruk standarden IFRS 9 "Finansiella instrument". Som jämförelsetal för resultatet har använts talen enligt standarden IAS 39 för motsvarande perioder 2017. För balansräkningstal och andra tal av tvärsnittstyp har som jämförelsetal använts talet enligt IAS 39 vid slutet av 2017, om inte annat nämns.

* Förändring i relationstalet

** Relationstalet enligt konglomeratlagen har beräknats för försäkringsbolag med de övergångsbestämmelser som ingår i solvensbestämmelserna för försäkringsbolag.

*** 12 mån. glidande

**** Med nödlidande fordringar avses över 90 dagar förfallna fordringar, övriga fordringar med risker samt exponeringar med anstånd som beviljats på grund av kundens ekonomiska svårigheter och som anknyter till sådana fordringar.

Chefdirektör Timo Ritakallios kommentarer

OP Gruppens resultat för det första kvartalet var gott, trots att det blev mindre än i fjol i synnerhet eftersom intäkterna från placeringsverksamheten minskade och kostnaderna ökade. Särskilt positivt med resultatutvecklingen under början av året var att intäkterna från vår kundrörelse, dvs. räntenettot, försäkringsnettot och nettoprovisionsintäkterna ökade klart jämfört med det första kvartalet i fjol. Kostnaderna för utveckling och nya affärsrörelser fick kostnaderna att öka med 10 procent. Den nuvarande bedömningen är att OP Gruppens resultat för hela 2018 uppskattas vara fortsatt gott, men bli mindre än resultatet 2017 som nästan var ett rekordresultat. Vi preciserade resultatutsikterna för återstoden av året i ett meddelande 24.4.2018.

Under början av året utvecklades vår affärsrörelse stabilt. Särskilt glädjande var att företagsrörelsen växte: såväl företagsfinansieringen som premieinkomsten från skadeförsäkringar för företagskunder ökade kraftigt. OP Gruppens kapitaltäckning förblev god. Kreditriskerna var måttliga: under årets tre första månader var nedskrivningarna av fordringarna endast 4 miljoner euro netto.

Kärnan för vår strategi är att öka såväl den ekonomiska nyttan som den övriga nyttan för våra ägarkunder. Förnyandet av affärsrörelsen fortsatte i enlighet med vår strategi. Vi förnyar våra tekniska plattformar och bassystem inom såväl kortrörelsen, betalningar, finansiering av privatkunder som fordonsförsäkringar. Samtidigt satsar vi på att utnyttja till exempel analytik, artificiell intelligens, röststyrning och blockkedjeteknik.

Våra kunders behov och finansbranschens omvärld förändras kontinuerligt och vi måste se till att hela tiden behålla vår konkurrenskraft i fråga om såväl kvaliteten på kundbetjäningen som priskonkurrenskraften. Satsningarna på tillväxt och förnyelse är betydande hos oss, vilket accentuerar behovet av att fortlöpande utveckla produktiviteten och smidigheten hos utvecklingen. Våra utvecklingssatsningar fokuserar på att stärka konkurrenskraften för våra tre affärsområden - kärnan för vår affärsverksamhet måste fortlöpande vara i toppform. Dessutom utvecklar vi utifrån våra kunders behov nya tjänster som kompletterar de här affärsrörelserna i synnerhet inom hälsa och välbefinnande, boende, mobilitet och handel.

Under början av året genomförde vi ett test med en digital bolånetjänst där kunden får lånebeslutet på nätet på några minuter till exempel under en visning. Det här är ett betydande steg inom förnyelsen av hela bolåneprocessen. Vi vill svara på våra kunders förväntningar på allt snabbare och smidigare betjäning.

Förnyelsen genomför vi tillsammans, i ett nära samarbete med våra kunder och vår personal. Då jag började som chefdirektör för OP Gruppen i början av mars, frågade jag vår personal vad som är särskilt bra hos OP och vad som ännu kunde förbättras. Som klara styrkor nämndes goda och yrkesskickliga medarbetare, de närmaste chefernas arbete, varumärket och den starka värdegrund som avspeglas i vår dagliga verksamhet. Vi kan vara stolta över dem, och vi vill hålla kvar dem. Det finns också mycket i vår verksamhet som kan utvecklas, och vi kommer att med kraft ta i tu med det under de närmaste månaderna.

Konjunkturutvecklingen har fortsatt positiv under början av året och de ekonomiska utsikterna är fortsatt gynnsamma. Osäkerheten på finansmarknaden har dock ökat. Såväl det ökade inflationstrycket i USA som de eventuella ökade handelshindren har förorsakat bekymmer. Inom euroområdet växer ekonomin väl, men utsikterna fördunklas bland annat av att euron är stark.

I Finland har ekonomin fortsatt med god intensitet och i speciellt glädjande är att sysselsättningen har ökat. Utvecklingen verkar fortsätta gynnsamt också under slutet av året. Bekymren för att tillväxten ska dämpas i förtid på grund av flaskhalsar inom sysselsättningen har dock blivit allt tydligare. För att garantera att den offentliga ekonomin är hållbar borde man ytterligare öka de åtgärder som främjar sysselsättningen. Statsfinanserna har dragit nytta av konjunkturuppgången men bufferten för nästa nedgång är inte tillräckligt stor. Därför behöver vi nu särskild långsiktighet i vårt samhälleliga beslutsfattande och en gedigen förmåga att genomföra de strukturella reformer som behövs. Med dem tryggar vi bäst såväl fundamentet för vårt välfärdssamhälle som konkurrenskraften i vår ekonomi i den allt tuffare internationella konkurrensen.

Januari-mars

OP Gruppens resultat före skatt var 239 miljoner euro (283). Resultatet minskade med 45 miljoner euro från jämförelseperiodens resultat. Det minskade av att nettointäkterna från placeringsverksamhet och de övriga rörelseintäkterna minskade och att kostnaderna ökade. Intäkterna från kundrörelsen, dvs. räntenettot, försäkringsnettot och nettoprovisionsintäkterna ökade däremot från jämförelseperioden.

Räntenettot ökade med 8,2 procent till 282 miljoner euro. Räntenettot ökade i Bankrörelsen med 7 miljoner euro i Övrig rörelse med 9 miljoner euro. Försäkringsnettot ökade med 9,2 procent till 127 miljoner euro främst till följd av att företagskundernas premieintäkter ökade. Under jämförelseperioden försvagade sänkningen av diskonteringsräntan försäkringsnettot med 13 miljoner euro. Nettoprovisionsintäkterna var 232 miljoner euro, dvs. 6 miljoner euro större än ett år tidigare. Nettoprovisionsintäkterna från kapitalförvaltningen ökade med 2 miljoner euro, nettoprovisionsintäkterna från fonderna med en miljon euro och nettoprovisionsintäkterna från betalningsrörelsen med 2 miljoner euro.

Nettointäkterna från placeringsverksamhet minskade med 36,1 procent till 79 miljoner euro. På en del av skadeförsäkringsbolagens egetkapitalinstrument tillämpas ett tillfälligt undantag (overlay approach), vilket förbättrade rapportperiodens resultat med 19 miljoner euro. Nettot av intäkterna från placeringsverksamhet minskade med 26 miljoner euro.

Nettointäkter värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat (under jämförelseperioden nettointäkter från tillgångar som kan säljas) minskade från jämförelseperioden med 71 miljoner euro. I början av 2018 togs standarden IFRS 9 i bruk, vilket medförde att beloppet av placeringar värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat och realisationsvinsterna minskade. Under rapportperioden bokfördes 36 miljoner euro (58) i realisationsvinster. Beloppet av placeringar värderade till verkligt värde via resultatet ökade däremot. Värdeförändringarna i derivatens kredit- och motpartsrisk som beror på marknadsförändringar minskade nettointäkterna från handeln med totalt 8 miljoner euro från jämförelseperioden. De kortfristiga räntekompletteringarna i livförsäkringen var mindre än under jämförelseperioden och de ökade nettointäkterna från placeringsverksamheten med 29 miljoner euro från jämförelseperioden.

De övriga rörelseintäkterna minskade från jämförelseperioden med 19 miljoner euro till 12 miljoner euro. Under jämförelseperioden bokfördes återbäringar av mervärdesskatt från tidigare år för totalt 20 miljoner euro på övriga rörelseintäkter.

Kostnaderna ökade med 9,8 procent till 456 miljoner euro (415). Kostnadsökningen berodde främst på att kostnaderna för utveckling av den nuvarande affärsrörelsen, kostnaderna för nya affärsrörelser samt avskrivningarna och nedskrivningarna ökade. OP Gruppens betydande satsningar på utveckling av tjänsterna ökade utvecklingskostnaderna med 31,7 procent. De direkta utvecklingskostnaderna var totalt 54 miljoner euro (41). De nya affärsrörelsernas andel av ökningen i kostnader totalt var 6 miljoner euro. Avskrivningarna enligt plan ökade med 23,5 procent till 52 miljoner euro. Merparten av ökningen i avskrivningar berodde på de ökade satsningarna på utveckling. Nedskrivningarna ökade med 13 miljoner euro från jämförelseperioden.

Resultatförsvagande nedskrivningar på olika resultatposter för krediter och fordringar samt placeringar bokfördes för totalt 8 miljoner euro (17), varav 4 miljoner euro (8) bokfördes för krediter och övriga fordringar. Nedskrivningarna av fordringar har 2018 beräknats i enlighet med standarden IFRS 9, så de är inte helt jämförbara med de nedskrivningar som beräknats enligt den tidigare standarden IAS 39. Nödlidande fordringar av krediter och övriga fordringar var små, dvs. 1,2 procent (1,2) av kredit- och garantistocken.

OP Gruppens inkomstskatt för rapportperioden var 50 miljoner euro (53). Den effektiva skattesatsen var 22,0 procent (18,7).

OP Gruppens eget kapital uppgick till 11,1 miljarder euro (11,1). Det egna kapitalet ökade av rapportperiodens resultat. I eget kapital ingick Avkastningsandelar för 2,8 miljarder euro (2,9), av dem bestod 0,2 miljarder euro (0,3) av uppsagda Avkastningsandelar. Avkastningsmålet för Avkastningsandelarna för 2018 är 3,25 procent. Den ränta som ackumulerats på Avkastningsandelar under rapportperioden uppskattas till sammanlagt 23 miljoner euro. För 2017 betalas räntor för totalt 90 miljoner euro i juni 2018. Övergången till standarden IFRS 9 1.1.2018 minskade det egna kapitalet med 57 miljoner euro.

Utsikter för återstoden av året

Den ekonomiska tillväxten inom euroområdet uppskattas ha fortsatt under början av året, men något långsammare än under slutet av 2017. Inflationen var fortfarande moderat. Europeiska centralbanken fortsatte sin stimulerande politik trots att den minskade uppköpen av värdepapper. Också den ekonomiska tillväxten i Finland förväntas öka med god fart under början av året. Tillväxten har varit bredbasig. Sysselsättningen har stärkts, exporten ökat och förtroendeindikatorerna är starka. Den ekonomiska utvecklingen förväntas också i den närmste framtiden fortsätta positiv inom hela euroområdet. Penningpolitiken normaliseras lugnt och de korta marknadsräntorna väntas stiga moderat. De största riskerna inom den närmaste framtiden har att göra med den allt större osäkerheten på finansmarknaden samt med den politiska omvärlden. På längre sikt finns en risk för att den ekonomiska tillväxten blir anspråkslös, om inte ekonomin kan förnyas tillräckligt då befolkningen åldras och digitaliseringen framskrider.

För finansbranschen har omvärlden som helhet betraktat varit rätt gynnsam. De låga marknadsräntorna har bromsat upp tillväxten i bankernas räntenetto och försämrat intäkterna från försäkringsbolagens ränteplaceringar, men också samtidigt förbättrat kundernas kreditbetalningsförmåga. Nedskrivningarna är små. De viktigaste strategiska riskerna inom finansbranschen förknippas för närvarande med förändringen i kundbeteendet, digitaliseringen i omvärlden, konkurrensen utanför den traditionella branschen och den allt mer invecklade regleringen. Brytningsskedet i branschen hotar att under de närmaste åren bromsa upp tillväxten och bryta ner intäkterna. Finansbranschen står under de närmaste åren inför ett kraftigt behov av att förnyas. Förändringarna i omvärlden ökar vikten av en långsiktig förnyelse samt betydelsen av att styra lönsamheten och kapitaltäckningen.

OP Gruppens resultat före skatt 2018 uppskattas bli mindre än (tidigare ungefär detsamma som eller mindre än) 2017. De största osäkerhetsmomenten förknippas med förändringar i ränte- och placeringsmiljön, tillväxttakten på marknaden, förändringarna i konkurrensläget och nedskrivningarna. Standarden IFRS 9, som togs i bruk i början av 2018, förväntas öka resultatvolatiliteten på kort sikt och genast efter ibruktagningen minska intäkterna från placeringsverksamheten.

Alla prognoser och bedömningar i den här delårsrapporten grundar sig på rådande uppfattning om den ekonomiska utvecklingen. De faktiska resultaten kan avvika betydligt.

Presskonferens

Chefdirektör Timo Ritakallio presenterar OP Gruppens resultat vid en presskonferens för medierna 3.5.2017 kl. 11.00 på adressen Gebhardsplatsen 1, Vallgård, Helsingfors.

OP Företagsbanken Abp offentliggör en egen delårsrapport.

Finansiell information 2018

Delårsrapporterna 2018 offentliggörs följande dagar:

Delårsrapport 1.1-30.6.2018 1.8.2018

Delårsrapport 1.1.-30.9.2018 31.10.2018

Helsingfors 3.5.2018

OP Andelslag

Direktionen

Närmare upplysningar:

Chefdirektör Timo Ritakallio, tfn 010 252 4500

Ekonomidirektör Harri Luhtala, tfn 010 252 2433

Kommunikationsdirektör Carina Geber-Teir, tfn 010 252 8394

OP Gruppen är den största finansgruppen i Finland. Gruppens grunduppgift är att med stark kapitaltäckning och effektivitet skapa bestående ekonomisk framgång, välfärd och trygghet för ägarkunderna och omvärlden. OP Gruppen består av cirka 160 andelsbanker och gruppens centralinstitut OP Andelslag jämte dotterföretag och närstående företag. Gruppen har 12 000 anställda. Gruppen har 1,8 miljoner ägarkunder.

OP Gruppen delårsrapport Q1 2018

OP Gruppen Q1 2018 bakgrundsmaterial

