Börsmeddelande 3.5.2018 kl. 09.00

Delårsrapport 1.1-31.3.2018

OP Företagsbanken Abp:s delårsrapport 1.1-31.3.2018

Koncernens resultat före skatt var 150 miljoner euro (133). Räntabiliteten på eget kapital var 12,0 procent (11,1). Räntabiliteten på totalt kapital var 0,76 procent (0,70).

Bankrörelsens resultat före skatt ökade till 109 miljoner euro (82). Utlåningen ökade med 7,8 procent till 20,4 miljarder euro. Kostnads-intäktsrelationen var 30,4 procent (32,2).

Skadeförsäkringens resultat före skatt minskade till 32 miljoner euro (42). Den operativa totalkostnadsprocenten var 93,2 (95,5). Nettointäkterna från placeringar till verkligt värde var -13 miljoner euro (50).

Övrig rörelse redovisade ett resultat före skatt på 8 miljoner euro (9). Likviditeten och tillgången på finansiering förblev goda.

CET1-kapitaltäckningen var 15,8 procent (16,0). Målet är 15 procent.

Juris magister, MBA och teknologie doktor Timo Ritakallio började 1.3.2018 som ny styrelseordförande för OP Företagsbanken.

Jouko Pölönen avgick som verkställande direktör för OP Företagsbanken Abp 30.4.2018. EM, eMBA Hannu Jaatinen har utnämnts till tf. verkställande direktör från 1.5.

Utsikterna oförändrade: OP Företagsbankskoncernens resultat före skatt väntas bli ungefär lika stort som 2017.

Resultat före skatt, milj. e 1-3/2018 1-3/2017 Förändring, % 1-12/2017 Bankrörelse 109 82 32,9 344 Skadeförsäkring 32 42 -23,4 193 Övrig rörelse 8 9 -9,5 -2 Koncernen totalt 150 133 12,1 535 Räntabilitet på eget kapital (ROE), % 12,0 11,1 0,9* 10,6 Räntabilitet på totalt kapital (ROA), % 0,76 0,70 0,1* 0,67

Som jämförelsetal för resultatet har använts talen för motsvarande perioder 2017. För balansräkningstal och andra tal av tvärsnittstyp har som jämförelsetal använts talet vid slutet av 2017 om inte annat nämns. OP Företagsbanken tog 1.1.2018 i bruk standarden IFRS 9 "Finansiella instrument". Som jämförelsetal för resultatet har använts talen enligt standarden IAS 39 för motsvarande perioder 2017. För balansräkningstal och andra tal av tvärsnittstyp har som jämförelsetal använts talet i enlighet med IAS 39 vid slutet av 2017 om inte annat nämns.

* Förändring i relationstalet

Ekonomiska mål 31.3.2018 31.12.2017 Mål Kundupplevelse, NPS (-100-+100) 71 69 70, på sikt 90 CET1-kapitaltäckning, % 15,8 16,0 15 Avkastning på ekonomiskt kapitalkrav, % 18,1 17,8 22 Kostnader för nuvarande affärsrörelse*, milj. e 538 534 Kostnaderna 2020 under kostnaderna 2015 (475) Utdelningsförhållande av räkenskapsperiodens resultat, % 49,7 50

*Kostnaderna för hälso- och välbefinnanderörelsen har dragits av från kostnaderna. Glidande 12 månader.

Utsikter för återstoden av året

Den ekonomiska tillväxten inom euroområdet uppskattas ha fortsatt under början av året, men något långsammare än under slutet av 2017. Inflationen var fortfarande moderat. Europeiska centralbanken fortsatte sin stimulerande politik trots att den minskade uppköpen av värdepapper. Också den ekonomiska tillväxten i Finland förväntas öka med god fart under början av året. Tillväxten har varit bredbasig. Sysselsättningen har stärkts, exporten ökat och förtroendeindikatorerna är starka. Den ekonomiska utvecklingen förväntas också i den närmste framtiden fortsätta positiv inom hela euroområdet. Penningpolitiken normaliseras lugnt och de korta marknadsräntorna väntas stiga moderat. De största riskerna inom den närmaste framtiden har att göra med den allt större osäkerheten på finansmarknaden samt med den politiska omvärlden. På längre sikt finns en risk för att den ekonomiska tillväxten blir anspråkslös, om inte ekonomin kan förnyas tillräckligt då befolkningen åldras och digitaliseringen framskrider.

För finansbranschen har omvärlden som helhet betraktat varit rätt gynnsam. De låga marknadsräntorna har bromsat upp tillväxten i bankernas räntenetto och försämrat intäkterna från försäkringsbolagens ränteplaceringar, men också samtidigt förbättrat kundernas kreditbetalningsförmåga. Nedskrivningarna är små. De viktigaste strategiska riskerna inom finansbranschen förknippas för närvarande med förändringen i kundbeteendet, digitaliseringen i omvärlden, konkurrensen utanför den traditionella branschen och den allt mer invecklade regleringen. Brytningsskedet i branschen hotar att under de närmaste åren bromsa upp tillväxten och bryta ner intäkterna. Finansbranschen står under de närmaste åren inför ett kraftigt behov av att förnyas. Förändringarna i omvärlden ökar vikten av en långsiktig förnyelse samt betydelsen av att styra lönsamheten och kapitaltäckningen.

OP Företagsbankskoncernens resultat före skatt väntas bli ungefär lika stort som 2017. De viktigaste osäkerhetsfaktorerna i resultatutvecklingen ansluter sig till förändringar i ränte- och placeringsmiljön, utvecklingen för nedskrivningarna, tillväxttakten i affärsverksamheten och storskadornas inverkan på försäkringsersättningarna. Standarden IFRS 9, som togs i bruk i början av 2018, förväntas öka resultatvolatiliteten på kort sikt och genast efter ibruktagningen minska intäkterna från placeringsverksamheten.

Alla bedömningar som presenteras i den här delårsrapporten grundar sig på de rådande åsikterna om utvecklingen av omvärlden, OP Företagsbankskoncernen och dess funktioner och de faktiska resultaten kan avvika betydligt.

Helsingfors 3.5.2018

OP Företagsbanken Abp

Styrelsen

Finansiell information 2018

OP Företagsbanken Abp offentliggör följande finansiella information på basis av sin regelbundna informationsskyldighet i egenskap av emittent av värdepapper.

Delårsrapporterna 2018 offentliggörs följande dagar:

Delårsrapport 1.1-30.6.2018 1.8.2018 Delårsrapport 1.1-30.9.2018 31.10.2018

Närmare upplysningar:

Carina Geber-Teir, Kommunikationsdirektör, tfn 010 252 8394

Carina Geber-Teir, Kommunikationsdirektör, tfn 010 252 8394

OP Företagsbanken Abp är en del av Finlands ledande kundägda finansgrupp OP Gruppen. OP Företagsbanken och OP-Bostadslånebanken ansvarar för OPs upplåning på penning- och kapitalmarknaden. OP Företagsbanken, OP-Bostadslånebanken och deras moderbolag OP Andelslag samt övriga medlemskreditinstitut inom OP har ett lagstadgat solidariskt ansvar för varandras skulder och åtaganden.

OP Företagsbanken är också centralbank för OP.

OP Företagsbanken Abp delårsrapport Q1 2018

