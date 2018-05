CellaVision AB: Delårsrapport januari-mars 2018

God lönsamhet i ett stabilt första kvartal

1 januari-31 mars 2018

Nettoomsättningen minskade med -17% till 77,6 MSEK (93,1).

Organisk tillväxt uppgick till -20% (60)

Rörelseresultatet uppgick till 23,2 MSEK (34,3).

Rörelsemarginalen uppgick till 29,9% (36,9).

Resultatet före skatt uppgick till 23,6 MSEK (34,5).

Resultat per aktie uppgick till 0,80 SEK (1,06).

Kassaflödet uppgick till -2,4 MSEK (15,6).

VD-kommentar

CellaVisions omsättning är volatil till sin karaktär med stora svängningar mellan enskilda kvartal och mellan våra tre regioner. Detta var särskilt tydligt under första kvartalet 2017 då omsättningen ökade med 60 procent. Sett i ljuset av detta hade CellaVision ett bra första kvartal 2018 med en omsättning om 77,6 MSEK (93,1) och kvartalet var det tredje starkaste i CellaVisions historia.

Det utmanande jämförelsetalet från föregående år innebär dock att den organiska omsättningen minskade med cirka 20 procent. Kvartalets totala kassaflöde minskade till -2,4 MSEK (15,6). Minskningen är framförallt hänförlig till ökade kundfordringar. Lönsamheten utvecklades väl i kvartalet med ett rörelseresultat om 23,2 MSEK (34,3), motsvarande en rörelsemarginal om 29,9 procent (36,9). Den goda lönsamheten är ett resultat av CellaVisions effektiva affärsmodell och en fortsatt god kostnadskontroll.

Marknadsutveckling

Americas hade en stabil utveckling i kvartalet, även om försäljningen minskade med 27 procent till 40,8 MSEK (56,0) jämfört med det starka första kvartalet 2017. Antalet installationer hos slutkunder fortsätter att öka och marknadspenetrationen utvecklas helt enligt plan.

EMEA hade en tillfredsställande utveckling i kvartalet med en tillväxt om 10 procent till 24,6 MSEK (22,3). CellaVision har genom etablering av flera nya organisationer för lokal marknadssupport på ett betydande sätt ökat aktiviteterna inom EMEA under det senaste halvåret. Vår bedömning är dock att det kommer dröja ytterligare några kvartal innan vi får full utväxling på de investeringar vi gjort i marknadsbearbetningen.

CellaVision bedriver ett intensivt marknadsarbete inom APAC och stärker kontinuerligt positionen på samtliga nyckelmarknader i regionen. Det starka första kvartalet 2017 då omsättningen växte med 188 procent gör jämförelsesiffrorna svåra att nå och försäljningen minskade med 18 procent till 12,2 MSEK (14,8) jämfört med motsvarande kvartal 2017.

Geografisk expansion

Geografisk expansion är viktigt för CellaVisions tillväxt och under kvartalet etablerade vi oss i Mexiko med en egen organisation för lokal marknadsupport. Den lokala marknadssupporten kommer geografiskt att täcka hela den spansktalande delen av Latinamerika.

Distributionsexpansion

CellaVision har i kvartalet tecknat ett globalt distributionsavtal med Mindray, en ledande hematologileverantör baserad i Kina. Därmed har CellaVision globala distributionsavtal med samtliga relevanta hematologileverantörer. I kvartalet tecknade vi även ett tilläggsavtal med Beckman Coulter för försäljning till små- och medelstora laboratorier.

Innovation

Utvecklingen av en ny teknologiplattform, som syftar till att bredda vårt erbjudande att även omfatta mindre och medelstora laboratorier inom såväl human- som veterinärmarknaden, går enligt plan. Projektet har nu gått in i en intensiv fas med noggranna marknadsförberedelser inför lanseringen under senare delen av 2018.

CellaVision har innovation som nyckelstrategi för framtida tillväxt. För att kunna realisera fler idéer kommersiellt i framtiden kommer vi att investera ytterligare i vår forskning och utveckling. Med en förstärkt organisation inom forskning och utveckling skapar vi framtida tillväxtmöjligheter genom att realisera de idéer vi har inom digital bildanalys. Under 2017 satsade CellaVision motsvarande 17 procent (16) av nettoomsättningen i forskning/utveckling. Detta är en ökning i linje med vår strategi där produktutveckling även fortsättningsvis kommer att vara ett starkt fokus för oss.

Zlatko Rihter,

VD och koncernchef

Nyckeltal (MSEK) Jan-Mar 2018 Jan-Mar 2017 Jan-Dec 2017 Nettoomsättning 77,6 93,1 309,3 Bruttoresultat 57,7 68,0 223,2 EBITDA 25,3 36,4 99,3 Rörelseresultat 23,2 34,3 90,9 Rörelsemarginal, % 29,9 36,9 29,4 Resultat före skatt 23,6 34,5 90,3 Periodens kassaflöde -2,4 15,6 22,4 Soliditet, % 81,3 83,4 80,1

Frågor kring rapporten besvaras av:

Zlatko Rihter, VD, CellaVision AB, Tel: 0733-62 11 06.

E-post: zlatko.rihter@cellavision.se

Magnus Blixt, CFO, CellaVision AB, Tel: 0708-33 81 68.

E-post: magnus.blixt@cellavision.se

Om CellaVision

CellaVision är ett innovativt, globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer ledande system för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor inom sjukvården. Analyserna utgör ofta viktigt underlag för snabba och korrekta sjukdomsdiagnoser, tex vid infektioner och allvarliga cancersjukdomar. CellaVisions produkter rationaliserar manuellt laboratoriearbete, säkrar och stödjer effektiva arbetsflöden och kompetensutveckling inom och mellan sjukhus. Spetskompetens finns inom bildanalys, artificiell intelligens och automatiserad mikroskopering. Försäljning sker via globala partners med support från moderbolaget i Lund samt marknadsorganisationer i USA, Kanada, Brasilien, Kina, Japan, Sydkorea, Australien, Sverige, Förenade Arabemiraten, Frankrike, Tyskland, Storbritannien och Mexiko. 2017 var omsättningen 309 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Läs mer på www.cellavision.se

