Sara Öhrvall till SEB som chef för Digitalisering, Kundupplevelse och Kommunikation

Sara Öhrvall har utsetts till chef för Digitalisering, Kundupplevelse och Kommunikation och kommer att ingå i SEB:s verkställande ledning. Sara Öhrvall har gedigen erfarenhet inom områdena digital transformation, produktutveckling och kommunikation från flera olika branscher. Hon är för närvarande senior rådgivare och styrelsemedlem för Investor, SEB, Bonnier Books, Bonnier News, Umeå universitet och Vinnova. Hon har en magisterexamen i International Business från Umeå universitet.

- Jag är glad att välkomna Sara Öhrvall till SEB för att stärka vår digitala transformationsagenda. Efter att Viveka Hirdman-Ryrberg lämnar SEB för Investor, tar Sara över ledningen för vår Marknads- och kommunikationsfunktion samtidigt som hon axlar en bredare roll. Hon kommer att leda SEB:s arbete med att sätta strategier och finna tillväxtmöjligheter i skärningspunkten mellan kundbehov, nya tekniska lösningar och avancerad dataanalys. Sara är en av Sveriges mest erkända digitala strateger. Hon tar alltid utgångspunkt i ett tydligt kundperspektiv och med djup insikt om kraften i långsiktigt kritiska omvandlingstrender. Hon känner oss väl och tar med sig en mängd handfast kunskap till SEB. Jag ser verkligen fram emot att ha henne i vårt team, säger SEB:s vd och koncernchef Johan Torgeby.

- I ett finansiellt landskap som påverkas av disruptiva teknikkrafter ser jag fram emot att bli en del av SEB-teamet för att forma och utveckla en framtida bankupplevelse som möter snabbt växande kundförväntningar. Banker verkar i en komplex miljö där förtroende och transparent kommunikation är avgörande för att lyckas. Jag ser verkligen fram emot att koppla ihop det övergripande ansvaret för SEB:s digitalisering, kundupplevelse och kommunikation med min bakgrund i att driva digital transformation, säger Sara Öhrvall.

Sara Öhrvall kommer innan hon tillträder sin roll i SEB den 13 augusti 2018 att lämna flera av sina styrelseuppdrag, inklusive dem för Dagens Industri, Dagens Nyheter, Expressen, Investor och SEB. Sitt styrelseuppdrag för SEB lämnar Sara Öhrvall den 30 juni 2018.

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Vi tror starkt på att entreprenöriellt tänkande och innovativa företag behövs för att skapa en bättre värld, och med ett långsiktigt perspektiv stöttar vi våra kunder i både med- och motgång. I Sverige och i de baltiska länderna erbjuder vi ett stort spann av finansiella tjänster och rådgivning. I Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien är vi inriktade på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företag och institutioner. Vår internationella prägel återspeglas i ett 20-tal kontor världen över med cirka 15 000 medarbetare. Den 31 mars 2018 uppgick koncernens balansomslutning till 2 903 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 854 miljarder kronor. Läs mer om SEB på https://www.sebgroup.com/sv.

