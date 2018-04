Matra Petroleum AB: Matra Petroleums årsredovisning 2017

Matra Petroleum har offentliggjort årsredovisningen för 2017. Den är nu tillgänglig på www.matrapetroleum.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Maxim Barskiy, VD Matra Petroleum AB

Tel: +46 (0)8 611 4995

Om Matra Petroleum

Matra Petroleum AB är ett oberoende olje- och gasbolag med inriktning på prospektering och produktion i USA. Bolaget äger genom det helägda dotterbolaget Matra Petroleum Inc. 130 olje-och gasrättigheter som täcker en yta om 15 435 hektar (38 140 acres) i Panhandle-regionen i Texas. Matras reserver uppgår till 21,0 miljoner fat oljeekvivalent. Matra Petroleums aktier handlas på NASDAQ First North i Sverige under tickerkod MATRA. Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser (www.mangold.se, Tel: +46 (0)8 50 30 1550). För mer information, se www.matrapetroleum.com.

