Xbrane Biopharma publicerar Årsredovisning för 2017

Pressmeddelande

2018-04-27

Xbrane Biopharma ABs årsredovisning för 2017 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbsida, www.xbrane.com . Årsredovisningen distribueras till de aktieägare och andra som uttryckligen begärt att få denna. Den kan även beställas från Xbrane Biopharma på adressen:

Xbrane Biopharma AB

Banvaktsvägen 22

171 48 Solna

Eller via e-mail: ir@xbrane.com.

Om Xbrane

Xbrane Biopharma AB är ett bioteknikbolag som utvecklar, tillverkar och producerar biosimilarer. Xbrane har en patenterad proteinproduktionsplattform för utveckling av biosimilarer och världsledande kompetens

inom biosimilarer. Xbranes huvudkontor ligger i Solna strax utanför Stockholm och företaget har forsknings- och utvecklingsanläggningar i Sverige och i Italien. Xbrane är noterat på Nasdaq First North sedan den 3 februari 2016 under kortnamnet XBRANE. Avanza Bank AB är Xbranes Certified adviser. För mer information besök gärna

www.xbrane.com

.

För mer information vänligen kontakta:

Martin Åmark

VD

M: +46 (0) 763-093 777

E: martin.amark@xbrane.com

Susanna Helgesen

CFO/IR

M: +46 (0) 708-278 636

E: susanna.helgesen@xbrane.com

