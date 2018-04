Förslag om ny styrelseledamot i Iconovo AB (publ)

Det har inkommit förslag från en grupp aktieägare att välja in Leif Bergvall Hansen som ny styrelseledamot i Iconovo AB (publ). Leif Bergvall Hansen är CEO i Scandi Standard AB (publ) som är börsnoterat på Stockholm Nasdaq MidCap.

Styrelsen bifaller förslaget som kommer att tas upp vid bolagsstämman den 16 maj 2018.

För ytterligare information kontakta;

Mats Johansson, mats.johansson@zetadisplay.com

Om Iconovo AB

Iconovo grundades 2013 av personer med lång erfarenhet inom inhalationsutveckling. Bolaget utvecklar inhalatorer med tillhörande läkemedelsberedning som främst används för att behandla Astma och KOL men Iconovo besitter även kompetens att utveckla produkter för nya typer av inhalerade läkemedel som tex vacciner.

Genom att samarbeta med Iconovo kan läkemedelsföretag och generikabolag få tillgång till en komplett läkemedelsprodukt och slipper därmed de komplicerade och kostsamma tidiga stegen i utvecklingsfasen. Iconovo licensierar ut sina patenterade produkter till sina kunder och erbjuder en snabbare väg till inhalationsmarknaden med lägre risk och till en lägre kostnad.

Mer information om verksamheten finn på www.iconovo.se.

Företaget är baserad i Lund och Iconovos aktie (ticker ICO) är noterad på Nasdaq First North, Stockholm sedan 6 april 2018. Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Advisor.

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Iconovo AB publ via Globenewswire