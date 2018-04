Elanders AB: Delårsrapport januari - mars 2018

Första kvartalet

Omsättningen ökade till 2 422 (2 139) Mkr, vilket var en ökning med 13 procent. Med jämförbara enheter och användande av konstanta valutakurser var den organiska tillväxten 12 procent.

EBITA uppgick till 83 (105) Mkr.

Rörelseresultatet uppgick till 68 (90) Mkr.

Resultat före skatt uppgick till 46 (69) Mkr.

Nettoresultatet uppgick till 34 (53) Mkr motsvarande 0,95 (1,49) kronor per aktie.

Operativa kassaflödet uppgick till -34 (-161) Mkr.

Som meddelades i ett pressmeddelande tidigare i april 2018 har ett sjuttiotal tjänster varslats inom affärsområdet Print & Packaging Solutions i samband med att beslut fattats om att den sista offsetverksamheten i Sverige ska avvecklas. Varslet beräknas inte medföra några väsentliga kostnader.

