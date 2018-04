AroCell AB: Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2018

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2018

Väsentliga händelser under perioden

AroCell har ingått ett distributörsavtal med Green Cross Cell i Sydkorea för Sydkorea, Taiwan och Kina.

Bolaget har kommit överens med Green Cross Cell att samarbeta kring klinisk utveckling av AroCells TK 210(TM) och inledande diskussioner med Green Cross Cells kring deras cancerbehandling med reaktiverade T-celler.

Nyemissionen har offentliggjorts.

Studien" The thymidine kinase 1 (TK 1) protein concentration in serum of Hodgkin Lymphoma patients; a marker of cell death and disruption of malignant cells?" antogs i mars 2018 och presenteras på AACR (American Association for Cancer Research), Chicago, i april 2018.

Väsentliga händelser efter perioden

Arocell offentliggör pågående förhandling om utlicensiering och samarbete med stort diagnostikbolag, upprättar tilläggsprospekt och förlänger teckningstiden.

AroCell tecknar ett icke- exklusivt globalt licensavtal med Roche.

Sammanfattning av första kvartalet

Nettoomsättningen uppgick till 0 (56) KSEK

Förlust före finansiella poster uppgick till -4 182 (-4 227) KSEK

Förlust efter finansiella poster uppgick till -4 182 (-4 227) KSEK

Kassaflöde för perioden uppgick till -3 112 (-4 898) KSEK

Resultatet per aktie uppgick till -0,15 (-0,15) SEK

Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 14 137 KSEK

AroCell är skyldigt att offentliggöra denna information enligt EU: s marknadsmissbruksförordning, MAR och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande via Jan Stålemark, klockan 08:00 CET den 27 april 2018.

Om AroCell

AroCell AB (AROC) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade moderna blodtest för att stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på patenterade metoder för att mäta proteinet Thymidine Kinase 1 (TK1) i ett blodprov. TK 210(TM) ELISA-testet ger värdefull information som kan hjälpa kliniker att optimera behandlingsstrategier och prognostisera risken för återkommande tumörsjukdom vid monitorering och uppföljning av patienten. AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North med Redeye AB som Certified Adviser.

För mer information, se www.arocell.com.

2018-04-27 Delårsrapport Januari - mars 2018

