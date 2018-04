Net Insight vinner order för multisportevent i Asien

Stockholm

- Net Insight,

ledande leverantör av streaming, transport och resursplanering inom TV och media, meddelar idag att ett nationellt telekommunikationsföretag i Sydostasien har valt bolagets tillförlitliga

Nimbra-plattform för ett nytt IP-baserat medienät inför ett multisportevent.

Net Insight kommer att leverera den redundanta och högkvalitativa medietransportlösningen för WAN, Nimbra, för produktion och kontribution av livesport från sportarenor till International Broadcast Center (IBC).

"Vi ser fram emot att arbeta med vår nya kund i den här snabbt växande regionen," säger Fredrik Tumegård, vd på Net Insight. "Med vår högkvalitativa Nimbra-plattform och erfarna medarbetare med lång erfarenhet från stora events, kommer kunden att kunna leverera fantastiska sportupplevelser till TV-tittare över hela världen."

Ordern innefattar produkter såväl som tjänster, leverans och implementation kommer att ske under det andra och tredje kvartalet. Ordern vanns tillsammans med PT Transtel Universal, Net Insights partner i regionen.

För mer information, kontakta:

Fredrik Tumegård, VD på Net Insight AB, +46 8 685 04 00, fredrik.tumegard@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insights vision är att möjliggöra en live och interaktiv TV-upplevelse för alla världen över. Vårt mål är att leda utvecklingen och möjliggöra en global mediemarknadsplats där live-innehåll kan delas och interaktion bland TV-publiken kan ske i realtid. Vi vill skapa medieupplevelser för framtiden, med fokus på innehåll.

Net Insight levererar produkter, mjukvara och tjänster för effektiv, högkvalitativ medietransport, tillsammans med effektiv resursplanering, som skapar en förbättrad TV-upplevelse. Net Insights erbjudande omfattar hela mediespektrat, från TV-kameror och TV-studior, ända fram till TV-konsumenter. Våra lösningar gynnar nätoperatörer och TV- och produktionsbolag genom att sänka den totala ägandekostnaden, förbättra deras arbetsflöden och ge dem möjlighet att hitta nya affärsmöjligheter.

Fler än 500 ledande kunder levererar affärskritiska medietjänster med Net Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information

, se

netinsight.net

Twitter: @NetInsight, twitter.com/NetInsight

LinkedIn: www.linkedin.com/company/net-insight/

MyNewsdesk: www.mynewsdesk.com/se/netinsight

Om

Transtel Universal

För mer information, se www.transteluniversal.co.id/

