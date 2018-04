Karolinska Developments årsstämma 2018

STOCKHOLM den 26 april 2018. Vid Karolinska Developments årsstämma som hölls den 26 april 2018 beslutade aktieägarna, följande:

Redovisning: beslutades att fastställa av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Resultatdisposition: beslöts att godkänna styrelsens och verkställande direktörens förslag att till årsstämmans förfogande stående medel, sammanlagt SEK 266 476 404, disponeras enligt följande: SEK 266 476 404 balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och VD: beslöts att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Fastställande av antalet styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter: Beslöts att antalet ledamöter i styrelsen skall vara sex utan suppleanter samt att antalet revisorer skall vara en utan suppleanter.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna: beslöts att ersättning till styrelsens ordförande ska utgå som ett fast arvode med 400 000 SEK, att betalas ut i proportion till deltagande i styrelsemöten, att ersättning till övriga ledamöter ska utgå som ett fast arvode med 200 000 SEK att betalas ut i proportion till deltagande i styrelsemöten; att revisorsarvode ska utgå enligt löpande räkning.

Val av styrelsens ordförande, och styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter: beslöts att omval sker av styrelseledamöterna Hans Wigzell, Tse Ping, Vlad Artamonov, Anders Härfstrand, Magnus Persson och Theresa Tse; att till styrelsens ordförande omvälja Hans Wigzell; beslöts att till revisor utse Ernst & Young AB, för närvarande med Björn Ohlsson som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av årsstämman 2019.

Instruktion för hur valberedningen utses: beslöts i enlighet med valberedningens förslag att valberedningen ska bestå av fem ledamöter. De fem röstmässigt största ägarna (enligt Euroclear Sweden AB:s register per den 31 augusti 2018) utser var sin representant. Styrelsens ordförande ska sammankalla det första mötet. Avstår ägare från sin rätt att utse ledamot ska rätten att utse ledamot av valberedningen övergå till den till röstetalet närmast följande största ägare som inte redan utsett eller har rätt att utse ledamot av valberedningen. Ledamöterna i valberedningen ska offentliggöras så snart som de har utsetts och senast sex månader innan årsstämman 2019. Valberedningens ledamöter utser inom sig ordföranden för valberedningen. Om en ledamot av valberedningen avgår under mandatperioden eller blir förhindrad att fullfölja sitt uppdrag ska den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. Om ägarförhållandena väsentligen förändrats innan valberedningen har slutfört sitt arbete ska, om valberedningen så beslutar, en ändring ske i valberedningens sammansättning på sätt som valberedningen finner lämpligt (med beaktande av de principer som gäller för hur valberedningen utses). Ändring i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart som möjligt. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Eventuella omkostnader för valberedningen ska bäras av Bolaget. Valberedningens mandattid löper intill dess sammansättning av nästa valberedning har offentliggjorts. Valberedningen ska fullgöra de uppdrag som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på den. Valberedningens förslag bygger på tidigare tillämpade principer för valberedningens sammansättning.

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare: Beslöts att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för det kommande året.

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier: Beslöts att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om överlåtelse av tidigare förvärvade 244 285 aktier av serie B, för att täcka utgifter i form av sociala avgifter i PSP 2015. Överlåtelse av Bolagets aktier får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse ska ske på Nasdaq Stockholm. Överlåtelse får ske endast till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier: Beslöts att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, samt mot kontant betalning, genom kvittning eller betalning med apportegendom, besluta om nyemission av högst så många nya aktier av serie B som vid tiden för det första emissionsbeslutet enligt detta bemyndigande motsvarar tio (10) procent av det totala aktiekapitalet, dock att sådan nyemission inte får medföra att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt bolagsordningen.

Styrelsens förslag till beslut om godkännande av emission av teckningsoptioner till nyckelpersoner i dotterbolag: Beslöts att i enlighet med bestämmelserna i 16 kap i aktiebolagslagen godkänna, emission av teckningsoptioner från Modus Therapeutics Holding AB till nyckelpersoner i Modus Therapeutics AB.

Fullständig information om varje förslag som antogs av årsstämman kan laddas ner från www.karolinskadevelopment.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, VD, Karolinska Development AB

Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Ulf Richenberg, chefsjurist, Karolinska Development AB

Tel: +46 70 29 860 25, e-mail: ulf.richenberg@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av nio bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information: www.karolinskadevelopment.com.

Informationen lämnades genom Viktor Drvota för offentliggörande den 26 april 2018 klockan 19.00.

