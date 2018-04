Enzymatica AB: Kommuniké från årsstämma 2018 i Enzymatica AB (publ)

Pressmeddelande

26 april, 2018

Kommuniké från årsstämma 2018 i Enzymatica AB (publ)

På Enzymaticas årsstämma i Lund idag den 26 april 2018 fattades följande beslut:

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för koncernen och moderbolaget, att till förfogande stående medel skulle balanseras i ny räkning och att således ingen vinstutdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2017.

Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade om omval av Bengt Baron, Mats K Andersson, Guðmundur Pálmason, Marianne Dicander Alexandersson, Sigurgeir Guðlaugsson och Louise Nicolin som styrelseledamöter. Årsstämman omvalde även Bengt Baron som styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade att välja Deloitte AB som revisor för bolaget för tiden intill nästa årsstämma. Deloitte AB har informerat att Per-Arne Pettersson kommer att vara huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelse och revisor

Arvode till styrelsen beslutades utgå med totalt 1 100 000 kronor, exklusive utskottsarvode, varav 350 000 kronor till ordföranden och 150 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna. För arbete i revisionsutskott ska ersättning utgå med 50 000 kronor till ordföranden och ingen ersättning till övriga ledamöter. För arbete i ersättningsutskott ska ingen ersättning utgå.

Arvode till revisorn beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om nyemission av aktier motsvarande högst 10 % av det totala antalet aktier i bolaget, med eller utan avvikelse från företrädesrätten, i syfte att möjliggöra för bolaget att anskaffa rörelsekapital och att ta till vara på framtida möjligheter att få in långsiktiga starka ägare, att vidare finansiera bolagets tillväxtstrategi samt möjliggöra för bolaget att förvärva utestående minoritetsaktier i dotterbolaget Zymetech ehf. genom apportemission.

För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB

Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com

Om Enzymatica AB

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkter mot infektionsrelaterade sjukdomar. Produkterna är baserade på en barriärteknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt är ColdZyme® Munspray som kan förhindra förkylning, och kan förkorta sjukdomsperioden. Produkten har lanserats på ett tiotal marknader. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök: www.enzymatica.se.

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Enzymatica Stämmokommuniké 26 april 2018

