Bergman & Beving AB: Johan Sjö föreslås till ny styrelseordförande i Bergman & Beving AB

Johan Sjö föreslås till ny styrelseordförande i Bergman & Beving AB

Bergman & Bevings valberedning föreslår Johan Sjö till ny styrelseordförande i Bergman & Beving. Johan Sjö är sedan tidigare styrelseledamot i Bergman & Bevings styrelse. Johan Sjö är dessutom avgående Verkställande direktör och koncernchef för Addtech AB, styrelseledamot i Addtech AB samt ordförande i Addlife AB och OptiGroup AB.

Bergman & Bevings nuvarande styrelseordförande Anders Börjesson har meddelat att han endast står till förfogande för omval till ordinarie styrelseledamot.

Valberedningen föreslår omval av samtliga styrelseledamöter: Anders Börjesson, Roger Bergqvist, Henrik Hedelius, Malin Nordesjö, Johan Sjö och Louise Undén. Nyval enligt ovan av Johan Sjö som styrelseordförande.

Valberedningens övriga förslag kommer att offentliggöras i samband med kallelsen till årsstämman 2018.

I Bergman & Bevings valberedning inför årsstämman 2018 ingår Anders Börjesson, Tom Hedelius, Marianne Flink utsedd av Swedbank Robur fonder, Per Trygg utsedd av SEB Fonder samt Stefan Nilsson utsedd av Handelsbankens Pensionskassa och Pensionsstiftelse.

Stockholm den 26 april 2018

Bergman & Beving AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Peter Schön, CFO, telefon 070-339 89 99

Informationen i denna rapport är sådan som Bergman & Beving AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 26 april 2018 kl. 21:15 CET.

Bergman & Beving äger och förädlar bolag som utvecklar och marknadsför starka varumärken till professionella användare inom industri och bygg

- främst i Norden, Baltikum och Polen. Bergman & Beving ska vara den plats där framgångsrika produktbolag kan ta nästa steg och bli ledande varumärken inom sina kategorier. Koncernen har i dag 15 varumärken, ca 1000 anställda och en omsättning på ca 3,8 miljarder kronor. Bergman & Beving är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer på hemsidan: www.bergmanbeving.com.

