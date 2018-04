LeoVegas kommentar på information gällande ändrade förutsättningar på den norska marknaden

I LeoVegas finansiella mål om intäkter på minst 600 MEUR år 2020 och minst 100 MEUR i EBITDA år 2020, som presenterades 19 april, har det tagits i beaktning att marknadsförutsättningar kan förändras. Meddelandet igår om förslaget till norska stortinget är ett exempel på ändrade förutsättningar som LeoVegas strategiska planering tagit höjd för.

LeoVegas strävar efter att vara ett transparent bolag och väljer därför att ange storleken på den norska marknaden för att ge en ökad förståelse. I mars 2018 stod den norska marknaden för 4,6% av koncernens totala intäkter. Oavsett utgång påverkar utvecklingen i Norge inte LeoVegas finansiella mål.

"Ännu finns det inga

detaljer kring förslaget men i

alla branscher får man räkna med att förutsättningarna kan ändras. Vissa marknader stängs ner och andra öppnas och regleras. Norge har idag inget lokalt licenssystem och istället för förbud hoppas jag att Norge rör sig mot en lokal reglering likt den utvecklingen vi ser i Sverige.", säger Gustaf Hagman, CEO LeoVegas Mobile Gaming Group.

LeoVegas har länge varit väldigt tydliga med att välkomna reglering av spelmarknader och koncernens strategi är att expandera i reglerade marknader och marknader som utvecklas mot reglering.

