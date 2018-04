AroCell AB: tecknar licensavtal med Roche, kommentarer från AroCells vd

AroCell's vd Jan Stålemark kommenterar idag avtalet i en kort videointervju. Videon finns tillgänglig via länk nedan, på bolagets hemsida och via Financial Hearings webbkanal.

https://tv.streamfabriken.com/arocell-intervju-2018_04_25/

För ytterligare information om AroCell, vänligen kontakta:

Jan Stålemark, VD.

Telefon: 0706-926 206

E-post: jan.stalemark@arocell.com

Denna information lämnades, genom Jan Stålemarks försorg, för offentliggörande den 25 mars 2018 kl. 16.45.

Om AroCell

AroCell AB (AROC) är ett svenskt bolag som utvecklar standardiserade moderna blodtest för att stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på patenterade metoder för att mäta proteinet Thymidine Kinase 1 (TK1) i ett blodprov. TK 210(TM) ELISA-testet ger värdefull information som kan hjälpa kliniker att optimera behandlingsstrategier och prognostisera risken för återkommande tumörsjukdom vid monitorering och uppföljning av patienten. AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North med Redeye AB som Certified Adviser.

För mer information, se www.arocell.com.

2018-04-25 VD kommentar Roche-avtalet

