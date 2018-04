Vitec Software Group AB: Kommuniké från Vitec Software Group AB:s årsstämma den 23 april 2018

Kommuniké från Vitec Software Group AB:s årsstämma den 23 april 2018

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2017.

Utdelning

Den föreslagna utdelningen om 1,10 SEK per aktie godkändes av stämman. Avstämningsdag för utdelning är onsdag den 25 april 2018. Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske måndag den 30 april 2018.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Styrelsen

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Crister Stjernfelt som styrelseordförande. Anna Valtonen, Birgitta Johansson-Hedberg, Jan Friedman och Kaj Sandart omvaldes som övriga styrelseledamöter.

Styrelsearvode

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om årligt arvode till styrelsens ordförande om SEK 270 000 och till övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter om SEK 135 000 vardera.

Revisor

Stämman beslutade utse PricewaterhouseCoopers AB, med Niklas Renström som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av årsstämman 2019.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

I enlighet med styrelsens förslag godkände stämman riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga medlemmar av ledningen.

För mer information, kontakta

Patrik Fransson, Investor Relations

patrik.fransson@vitec.se

+46-76-9428597.

Disclaimer

Informationen är sådan som Vitec Software Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande tisdag den 24 april 2018 kl. 08:45.

Om Vitec

Vitec är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag i Norden. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Våra 600 medarbetare finns i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 855 Mkr år 2017. Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com.

