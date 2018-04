LeoVegas ny huvudpartner till Swedish Open

Related content LeoVegas offentliggör finansiella mål för 2020 Publicering av LeoVegas årsredovisning 2017 LeoVegas AB: Inbjudan till presentation av LeoVegas för..

Mobilspelsbolaget LeoVegas utökar sponsorsamarbetet med Swedish Open i Båstad genom att anta rollen som huvudpartner till den anrika tennisturneringen.

"Förra årets framgångsrika sponsorsamarbete med Swedish Open i Båstad var en strategisk satsning på att profilera LeoVegas Sport och vårt erbjudande inom tennis. Den satsningen gav mersmak och därför väljer vi nu att växla upp vårt sponsorsåtagande från officiell partner till en av Swedish Opens huvudpartners", säger Gustaf Hagman, Group CEO.

Spel på tennis, och då inte minst livebetting i mobilen, är en av de spelkategorier som omsättningsmässigt ökar snabbast på flertalet av LeoVegas marknader. Livebetting ställer höga krav på teknologi och ligger i linje med LeoVegas ambition att ständigt leverera den bästa spelupplevelsen i mobilen.

"Sponsorsamarbetet med Swedish Open i Båstad stärker vår position som relevant aktör inom sport och framförallt inom tennis. Vår strävan är att ligga i framkant med vår datadrivna marknadsföring och kombinera den med samarbeten och sponsorskap med tydlig koppling till vårt erbjudande. Vi ser därför fram emot Swedish Open som blir en förlängning av den härliga sportsommaren 2018 som drar igång på allvar med fotbolls-VM i juni", säger Louise Nylén, marknadsdirektör på LeoVegas.

Swedish Open ingår i ATP-turneringens 250 Series och spelas den 15 till 22 juli i Båstad. Omkring 40 000 åskådare väntas följa turneringen på plats. Turneringen spelades för första gången 1948 och är en av de äldsta tennisturneringarna i världen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustaf Hagman, Group CEO och medgrundare: +46 (0) 8 410 367 66, gustaf.hagman@leovegas.com

Philip Doftvik, Head of Investor Relations and Corporate Finance: +46 73 512 07 20, philip.doftvik@leovegas.com

Om mobilspelsbolaget LeoVegas

LeoVegas passion är "Leading the way into the mobile future".

LeoVegas är Sveriges främsta GameTech bolag och ligger i framkant med den senaste teknologin för mobilspel. 2017 passerade bolaget gränsen för att räknas som en unicorn - det vill säga, en startup värderat till över en miljard USD. En stor del av framgången är ett extremt produkt- och teknikfokus samt den effektiva och datadrivna marknadsföringen. Teknikutveckling sker i Sverige medan den operativa verksamheten är baserad på Malta. LeoVegas erbjuder spel på Casino, Live casino och Sport samt opererar två globala och skalbara varumärken - LeoVegas och Royal Panda samt en lokal multibrand operatör med samlingsnamnet Rocket X. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm. Mer om LeoVegas på

www.leovegasgroup.com

.

LeoVegas ny huvudpartner till Swedish Open i Båstad

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: LeoVegas AB via Globenewswire