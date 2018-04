Kommuniké från årsstämma den 19 april 2018

Hexatronic Group AB (publ)

556168-6360

Pressmeddelande 20 april 2018

Kommuniké från årsstämma den 19 april 2018

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman avseende verksamhetsåret 2016-09-01 - 2017-12-31.

Beslutade om vinstutdelning med 0,40 kronor per aktie och resterande disponibla vinstmedel skulle föras över i ny räkning.

Beslutades om arvode till styrelsen med 400 000 kr till styrelseordförande och 150 000 kr till övriga styrelseledamöter samt att ersättning till revisionskommittén skall utgå med 72 000 kr till kommitténs ordförande och 48 000 kr till revisionskommitténs andra ledamot.

Beslutades om val av styrelse enligt följande: Anders Persson (omval) - styrelseordförande Erik Selin (omval) Malin Persson (omval) Malin Frenning (omval) Jaakko Kivinen(nyval)

Omvaldes PwC som revisor med Johan Palmgren som huvudansvarig revisor.

Beslutades att införa ett incitamentsprogram genom riktad emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner som ger rätt att teckna högst 1 000 000 aktier. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall tillkomma vissa ledande befattningshavare och anställda nyckelpersoner inom koncernen.

Styrelsens bemyndigades att förvärva respektive överlåta egna aktier i enlighet med styrelsens förslag

Styrelsen bemyndigades att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler om högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet i Bolaget i enlighet med styrelsens förslag.

Vid årsstämman var ca 43 procent av Hexatronics aktier och röster representerade.

Göteborg 20 april 2018

Henrik Larsson Lyon

VD Hexatronic Group

Vid eventuella frågor kontakta:

· Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00

Hexatronic Group AB (publ)

är en koncern som utvecklar, marknadsför och levererar produkter, komponenter och systemlösningar med huvudsaklig fokus på den fiberoptiska marknaden. Hexatronic erbjuder ett brett sortiment av innovativa system- och produktlösningar för infrastruktur inom främst passiv fiberoptik med globala varumärken som Ribbonet®, Micronet(TM), Drytech(TM), Lightmate®, FibreHub(TM), Matrix, Viper, Stingray , och Wistom®. Hexatronic har sitt säte i Göteborg, Sverige och har bolag i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Kina, Nya Zeeland och USA. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm under tickern HTRO. För mer information, se

www.hexatronicgroup.com

.

2018-04-20 Kommuniké från årsstämma

