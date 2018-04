Arc Aroma Pure AB : 180420 ARCAROMA stärker informationsflödet till den finansiella marknaden

Pressrelease 2018-04-20

A

rc Aroma Pure AB ("ARCAROMA") möter det ökade intresset hos investerare och aktiverar en ny tjänst. ARCAROMA kommer att publicera nyhetsbrev med en mer djuplodande information om bolaget, strategier och framsteg. Skälet är ett kraftigt ökat intresse från marknaden, kanske som resultat av en ägarspridning. Även de restriktioner som numera finns hos marknaden avseende finansiella pressmeddelande spelar in. Det första nyhetsbrevet kommer att släppas under vecka 17 på bolagets Investor sida www.investor.arcaroma.se.

På investor.arcaroma.se kommer det att finnas en länk till nyhetsbreven och till en sida där allmänheten har möjlighet att anmäla sig till en prenumerationstjänst. Målsättningen är att nyhetsbreven skall släppas periodiskt och i även samband med händelser som förtjänar en mer detaljerad information än vad som ryms i ett finansiellt pressmeddelande. Det är vår förhoppning att bolaget på detta sätt kan tillfredsställa det ökande behov av information som marknaden uppvisar och skapa en kanal som ger ArcAroma möjligheten att ge alla intresserade möjlighet att få tillgång till samma information samtidigt.

Det aktuella nyhetsbrevet är riktat till de finansiella marknaderna och investerare, därför kommer texten inledningsvis att vara på svenska. Ett motsvarande nyhetsbrev som är riktat till våra kunder och samarbetspartners är planerat. Då denna planerade tjänst riktar sig till den globala marknaden, kommer texten inledningsvis att vara på engelska. I den marknadsinriktade tjänsten kommer exempelvis olika "Case-studies" och mer djuplodande produktinformation och att publiceras. Vi hoppas också att våra samarbetspartners och distributörer tar tillfället och presenterar sej och sin verksamhet via denna kanal.

"- Med vårt nyhetsbrev skapar vi en ny kanal som är riktad till de finansiella marknaderna, till våra aktieägare och till andra intressenter. ARCAROMA och bolagets partners har mycket spännande att berätta och behöver en mer informell kanal än den som är tillgänglig via marknadsplatsen. Implementationen av vår marknadsstrategi är igång, ARCAROMA har tagit de första riktiga kliven ut på marknaden. Bolaget har sett över den grafiska profilen, namnet och logotype. En ny marknadsinriktad inriktad webbplats på engelska har lanserats. Samtidigt har en svenskspråkig finansiell portal skapats. Vi har ökat vår närvaro markant på marknaden. Vi träffar våra samarbetspartners och andra aktörer på marknaden dagligen. Intresset är mycket stort och nu känner vi att alla är redo. Produkten finns, verktygen finns, vår service och support är på plats. Med denna nya tjänst vill ARCAROMA och jag möta den markant ökande nyfikenheten från de finansiella aktörerna och deras behovet av information

," säger Johan Möllerström, VD Arc Aroma Pure.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Möllerström, VD

(+ 46) 768 - 86 81 78

johan.mollerstrom@arcaroma.com

