Elanders AB: Elanders utvecklar sitt erbjudande och genomför organisationsförändringar i Sverige

Elanders utvecklar sitt erbjudande och genomför organisationsförändringar i Sverige

Under de senaste åren har efterfrågan på digitaltryck ökat kraftigt, samtidigt som marknaden för offsettryck minskat. Elanders anläggning i Vällingby är som ett resultat av detta numera ett av de mest moderna digitaltryckerierna i Sverige. Parallellt med detta har Elanders breddat sitt erbjudande och gjort stora satsningar inom supply chain-området. Denna omställning får nu ytterligare konsekvenser för den svenska tryckeriverksamheten.

Under andra halvan av 2018 flyttar delar av verksamheten i Mölnlycke till Borås, där den ställs om från traditionellt offsettryck till en modern logistikhubb. I den nya anläggningen kommer Elanders att kunna hantera komplexa flöden med allt från produktion, konfigurering, lager och distribution till förädling av kunders produkter. I samband med omställningen varslas ett sjuttiotal tjänster. Offsettryck kommer fortsatt att vara en del av Elanders integrerade erbjudande. Dels genom de egna verksamheterna i övriga Europa, och dels genom ett fördjupat samarbete med olika partners i Sverige.

Organisationsförändringarna ovan beräknas inte medföra några väsentliga extrakostnader.

För mer information, kontakta

Magnus Nilsson, verkställande direktör och koncernchef, telefon: 031-750 07 50

2018-04-19 Elanders Pressmeddelande

