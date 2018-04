CLX Communications AB (publ) utser Oscar Werner till ny VD och koncernchef

Related content CLX Communications AB (publ): Aktieägarna i CLX Communi.. CLX Communications AB (publ) utser strategichef CLX Communications AB (publ): förstärker sitt produkter..

Stockholm, Sverige - CLX Communications AB (publ) ("CLX") - (XSTO: CLX) - en ledande leverantör av CPaaS och molnbaserade kommunikationslösningar, meddelade idag att man har utsett Oscar Werner till VD och koncernchef för CLX Communications AB. Oscar Werner tillträder befattningen den 1 september 2018.

"CLX verkar på en dynamisk och snabbrörlig marknad med nya, spännande tillväxtmöjligheter. I samråd med CLX nuvarande VD Johan Hedberg och övriga grundare har styrelsen beslutat att tiden är mogen för en ny VD att ta vid. Jag är väldigt glad att kunna välkomna Oscar Werner till CLX i den rollen. Med bred och djup erfarenhet från teknologi- och kommunikationsbranschen är Oscar Werner ytterst väl lämpad att leda CLX och möjliggöra för bolaget att förverkliga sin vision och leva upp till sina kunders, anställdas och aktieägares förväntningar," säger Erik Fröberg, styrelseordförande i CLX Communications.

Erik Fröberg fortsätter: "Johan Hedberg är en av CLX grundare och har som VD betytt oerhört mycket för företagets framgång. Han har haft ledande roller inom CLX från starten till bolagets nuvarande position som ett börsnoterat och världsledande bolag på den snabbt växande marknaden för molnbaserad kommunikation. CLX intäkter har växt från cirka 800 miljoner kronor för två år sedan till 3 miljarder kronor i slutet av 2017. Johan har haft en avgörande roll för att uppnå den organiska och förvärvsdrivna tillväxten och vi är tacksamma för hans fortsatta engagemang och ledarskap."

Oscar Werner har lång erfarenhet från den internationella teknologibranschen. Han kommer närmast från en position som affärsområdeschef för Tobii Tech, den affärsenhet inom Tobii som riktar sig mot virtual reality, augmented reality samt marknaden för datorer och smartphones. Oscar Werner har framgångsrikt verkat inom Tobii sedan 2010, där han började som chef för TobiiDynavox. I den rollen ökade han intäkterna kraftigt och drev verksamheten till en stabil lönsamhet. Innan han kom till Tobii-koncernen var Oscar Werner VD för Getupdated.

"Oscar Werner har en lång och bred erfarenhet från kommunikationsbranschen. Vi arbetade tillsammans under åtta år på Mblox och jag känner honom väl. Jag ser honom som en idealisk person att ta CLX till nästa nivå," säger Johan Hedberg.

Utnämningen av Oscar Werner stärker CLX ledningsgrupp ytterligare och följer efter utnämningarna av Anders Olin som Chief Operating Officer för företagsdivisionen och Thomas Heath som Chief Strategy Officer. Johan Hedberg förblir en nyckelperson i CLX ledningsgrupp och axlar en ny roll som Corporate Development Officer. Johan Hedberg är även fortsatt en av CLX största aktieägare.

"CPaaS-marknaden beräknas uppgå till minst 6 miljarder dollar år 2021," säger Oscar Werner. "Branschen rör sig från fristående kommunikationslösningar för textmeddelanden och röst-, video- och datatjänster mot helt integrerade lösningar för kundkommunikation och IOT-teknologi. CLX är en nyckelspelare i branschen, med många av de största amerikanska teknikföretagen som kunder, och är väl positionerat för att leda detta skifte. Det här är verkligen en dynamisk tid i CLX historia och jag är stolt och glad över att nu få leda CLX som företagets VD."

För ytterligare information vänligen kontakta

Thomas Ahlerup

Chief Investor Relations Officer

CLX Communications AB (publ)

Mobiltelefon +46-768-966 300

E-mail thomas.ahlerup@clxcommunications.com

Om CLX Communications

CLX Communications (CLX) är en ledande global leverantör av molnbaserade kommunikationstjänster och lösningar till företag och mobiloperatörer. CLX mobila kommunikationstjänster gör det möjligt för företag att snabbt, säkert och kostnadseffektivt kommunicera globalt med sina kunder och anslutna enheter - IoT (Internet of Things).

CLX lösningar möjliggör affärskritisk kommunikation över hela världen via mobila meddelandetjänster (SMS), röst tjänster och mobila konnektivitetstjänster för IoT. CLX har sedan företaget grundades vuxit med lönsamhet. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt närvaro i ytterligare 20 länder.

CLX Communications aktie är noterad på NASDAQ Stockholm - XSTO: CLX

För mer information besök www.clxcommunications.com

Viktig information

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör" eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om CLX anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför CLX kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Denna information är sådan information som CLX Communication AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april 2018 kl. 08:20 CET.

180419_CLX NY VD_SWE_FINAL

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: CLX Communications AB (publ) via Globenewswire