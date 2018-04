CLX Communications AB (publ): Aktieägarna i CLX Communications AB (publ) kallas härmed till årsstämma

Stockholm, Sverige - CLX Communications AB (publ) - XSTO: CLX

Aktieägarna i CLX Communications AB (publ) ("CLX" eller "Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredagen den 18 maj 2018 kl. 14.00 i lokalen Horn, Lindhagen mat & möten, Lindhagensgatan 126, Stockholm.

Registrering av deltagande vid årsstämman avbryts när bolagsstämman öppnas. Lokalen öppnas kl. 13.30.

Rätt att delta vid bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 12 maj 2018 (eftersom avstämningsdagen är en lördag måste således aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 11 maj 2018).

Aktieägarna måste vidare anmäla sig hos CLX per post till CLX Communications AB (publ), Att: Årsstämma, Lindhagensgatan 74, 112 18 Stockholm, eller per e-post till agm2018@clxcommunications.com, senast måndagen den 14 maj 2018. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress samt telefonnummer dagtid.

Fullständig kallelse följer nedan

För ytterligare information vänligen kontakta

Thomas Ahlerup

Chief Investor Relations Officer

CLX Communications AB (publ)

Mobiltelefon +46-768-966 300

E-mail thomas.ahlerup@clxcommunications.com

Om CLX Communications

CLX Communications (CLX) är en ledande global leverantör av molnbaserade kommunikationstjänster och lösningar till företag och mobiloperatörer. CLX mobila kommunikationstjänster gör det möjligt för företag att snabbt, säkert och kostnadseffektivt kommunicera globalt med sina kunder och anslutna enheter - IoT (Internet of Things).

CLX lösningar möjliggör affärskritisk kommunikation över hela världen via mobila meddelandetjänster (SMS), röst tjänster och mobila konnektivitetstjänster för IoT. CLX har sedan företaget grundades vuxit med lönsamhet. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt närvaro i ytterligare 20 länder.

CLX Communications aktie är noterad på NASDAQ Stockholm - XSTO: CLX

För mer information besök www.clxcommunications.com

Viktig information

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör" eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om CLX anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför CLX kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

