SEK Swap Fixing 20180418

Due to the technical disturbances today the SEK Swap Fixings will be published in this market notice.

1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y 8Y 9Y 10Y FIXING -0,3597 -0,1770 0,0433 0,2613 0,4660 0,6493 0,8133 0,9557 1,0787 1,1850

