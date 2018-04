CellaVision AB: Valberedningen i CellaVision AB kompletterar sitt förslag med ytterligare en styrelseledamot

Informationen lämnades för offentliggörande 2018-04-17 kl 08.20

Valberedningen presenterade den 4 april 2018 sina förslag till årsstämman den 4 maj 2018. Förslag och motiverat yttrande finns tillgängliga på bolagets webbplats,

www.cellavision.se

. Valberedningen har beslutat att komplettera sitt förslag genom att föreslå att ytterligare en person, Stefan Wolf, väljs som ny ledamot i CellaVisions styrelse.

Stefan Wolf, av tysk nationalitet och född 1964, är divisionschef över Immune Diagnostic Division (IDD) , på Thermo Fisher Scientific och har varit styrelseledamot i European Diagnostic Manufacturers Association (EDMA) under flera år. Vidare har han varit verkställande direktör på Hemostasis, Hematology, Specialties (HHS), Siemens Healthcare Diagnostics/Siemens Healthineers. Stefan Wolf bedöms vara oberoende såväl i förhållande till CellaVision och dess bolagsledning som i förhållande till större aktieägare i CellaVision.

"Vi i valberedningen är glada att föreslå årsstämman val av både Jürgen Riedl och Stefan Wolf som nya ledamöter i CellaVisions styrelse. Med Jürgen Riedls långa erfarenhet och djupa kunskap i hematologi får styrelsen en fördjupad förståelse för det underliggande medicinska behovet och trender på ledande laboratorier. Vidare innebär Stefan Wolfs gedigna erfarenhet från global marknadsföring, försäljning och distribution av bland annat hematologiutrustning att CellaVision får en fullödig styrelse för fortsatt utveckling inom såväl hematologi som andra närliggande områden", säger Christer Fåhraeus, ordförande i CellaVisions valberedning.

Valberedningen hardiskuterat de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets verksamhet, strategiska inriktning och styrning för att bedöma styrelsens storlek och sammansättning vad avser bland annat branscherfarenhet, kompetens och mångfald. Enligt valberedningens kompletterande förslag är två av styrelsens åtta ledamöter, motsvarande 25 procent, kvinnor.

Ytterligare information om samtliga föreslagna ledamöter finns på bolagets webbplats www.cellavision.com.

Valberedningen består av de fyra största ägarna representerade av valberedningens ordförande Christer Fåhraeus (utsedd av Christer Fåhraeus med bolag), Bo Lundgren (utsedd av Swedbank Robur fonder), Caroline Sjösten (utsedd av Skandia Liv), Joel Eklund (utsedd av Fosielund Holding AB) samt styrelsens ordförande Sören Mellstig.

Av det kompletterande förslaget följer nedanstående justeringar i valberedningens redan framlagda förslag.

Antal styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet stämmovalda ledamöter ska höjas till åtta. Inga suppleanter föreslås.

Styrelsearvode

Det kompletterande förslaget att utöka styrelsen med ytterligare en ledamot innebär, som enda förändring i det av valberedningen redan framlagda förslaget avseende styrelsearvoden, att det totala styrelsearvodet ökas med 200 000 kronor.

Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att även Stefan Wolf nyväljs som styrelseledamot. Det totala förslaget blir då nyval av Stefan Wolf och Jürgen Riedl, samt omval av Christer Fåhraeus, Anna Malm Bernsten, Åsa Hedin, Torbjörn Kronander, Niklas Prager och Sören Mellstig, där Sören Mellstig föreslås omväljas till styrelsens ordförande. Roger Johanson har avböjt omval.

Årsstämman kommer att hållas i Lund den 4 maj 2018 klockan 15.00.

För mer information, vänligen kontakta:

Christer Fåhraeus, Valberedningens ordförande, CellaVision AB

Tel: +46 (0) 705-60 90 00 | Epost: cf@flatfrog.com

Sören Mellstig, Styrelsens ordförande, CellaVision AB

Tel: +46 (0) 705-13 65 81 | Epost: soren@mellstig.se

Om CellaVision

CellaVision är ett innovativt, globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer ledande system för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor inom sjukvården. Analyserna utgör ofta viktigt underlag för snabba och korrekta sjukdomsdiagnoser, tex vid infektioner och allvarliga cancersjukdomar. CellaVisions produkter rationaliserar manuellt laboratoriearbete, säkrar och stödjer effektiva arbetsflöden och kompetensutveckling inom och mellan sjukhus. Spetskompetens finns inom bildanalys, artificiell intelligens och automatiserad mikroskopering. Försäljning sker via globala partners med support från moderbolaget i Lund samt marknadsorganisationer i USA, Kanada, Brasilien, Kina, Japan, Sydkorea, Australien, Sverige, Förenade Arabemiraten, Frankrike, Tyskland, Storbritannien och Mexiko. 2017 var omsättningen 309 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Läs mer på www.cellavision.se

Meddelande från CellaVisions valberedning

