Ratos: Inbjudan till Ratos kapitalmarknadsdag 2018

Related content Ratos: Aibel tilldelas nytt kontrakt för Johan Sverdrup.. Ratos: Ratos formar ny ledningsgrupp Ratos: Ratos årsredovisning 2017

Pressmeddelande 16 april 2018

Ratos hälsar representanter för finansmarknad och media välkomna till vår kapitalmarknadsdag i Stockholm måndag den 4 juni 2018, med start klockan 13.30 till cirka 17.00.

Syftet med kapitalmarknadsdagen är att presentera Ratos och våra dotterbolag. Talare inkluderar Ratos VD Jonas Wiström, Plantasjens VD Daniel Juhlin, Bisnodes VD Magnus Silfverberg samt HENTs VD Jan Jahren.

Plats: Moderna Museet, Stockholm

Anmälan: Om du önskar närvara på Ratos kapitalmarknadsdag, vänligen anmäl dig via denna länk senast 25 maj 2018.

Välkommen!

För ytterligare information:

Helene Gustafsson, IR- och Presschef Ratos, 08-700 17 98 eller helene.gustafsson@ratos.se

Kommande informationstillfällen från Ratos:

Delårsrapport januari-mars 2018 3 maj 2018

Årsstämma 2018 3 maj 2018

Delårsrapport januari-juni 2018 17 augusti 2018

Delårsrapport januari-september 2018 25 oktober 2018

Ratos är ett investeringsbolag som äger och utvecklar onoterade medelstora företag i Norden. Målet är att som aktiva ägare bidra till långsiktig och hållbar företagsutveckling i bolagen samt att genomföra värdeskapande transaktioner. Ratos portfölj består av 13 nordiska medelstora bolag där största branscher sett till omsättning är Industri, Bygg och Konsumentvaror/Handel. Ratos är noterat på Nasdaq Stockholm och har totalt cirka 12 700 medarbetare.

Pressmeddelande

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Ratos via Globenewswire