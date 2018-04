LeoVegas AB: Inbjudan till presentation av LeoVegas första kvartal 2018

LeoVegas första kvartal för 2018 kommer att publiceras klockan 08:00 den 2:a maj 2018. En webbsänd telefonkonferens kommer att hållas klockan 09:00 samma dag där Gustaf Hagman, VD och medgrundare samt Viktor Fritzén, CFO, presenterar resultatet.

Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor via webbsändningen där även presentationsmaterialet går att följa. Webbsändningen nås på adressen:

För att delta i telefonkonferensen via telefon, vänligen ring in på något av följande nummer:

SE: +46 (0) 8 5065 3942

UK: +44 (0) 330 336 9411

US: +1720-543-0214

Bekräftelse kod: 8226344

Webbsändningen, som även kan ses i efterhand, och presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på LeoVegas webbplats www.leovegasgroup.com under Investor Relations.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gustaf Hagman, Group CEO och medgrundare: +46 (0) 8 410 367 66, gustaf.hagman@leovegas.com

Philip Doftvik, Head of Investor Relations och Corporate Finance: +46 73 512 07 20, philip.doftvik@leovegas.com

Om LeoVegas mobile gaming group

LeoVegas passion är "Leading the way into the mobile future".

LeoVegas är Sveriges främsta GameTech bolag och ligger i framkant med den senaste teknologin för mobilspel. 2017 passerade bolaget gränsen för att räknas som en unicorn - det vill säga, en startup värderat till över en miljard USD. En stor del av framgången är ett extremt produkt- och teknikfokus samt den effektiva och datadrivna marknadsföringen. Teknikutveckling sker i Sverige medan den operativa verksamheten är baserad på Malta. LeoVegas erbjuder spel på Casino, Live casino och Sport samt opererar två globala och skalbara varumärken - LeoVegas och Royal Panda samt en lokal multibrand operatör med samlingsnamnet Rocket X. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm. Mer om LeoVegas på

www.leovegasgroup.com

.

