Unlimited Travel Group: Unlimited förvärvar ytterligare 15% i Specialresor

PRESSMEDDELANDE Stockholm, 2018-04-13

Unlimited förvärvar ytterligare 15% i Specialresor

Som en del av förvärvet av Specialresor den 6 mars 2015 kvarstod tidigare huvudägare Åsa Kjellman som delägare med 15 procent. I samband med detta avtal tecknades en option där delägare Åsa Kjellman erbjöds att sälja resterande andelar efter 3 år baserat på periodens resultatutveckling.

Efter en fin resultatutveckling har Åsa Kjellman valt att realisera sin option men kvarstår i sin operativa roll som ansvarig för bolagets reseproduktion. Unlimited Travel Group har nu förvärvat återstående andel i bolaget (15 procent) och blir nu 100 procent ägare av aktierna i Specialresor.

- Specialresor har fortsatt att utvecklats starkt sedan bolaget kom in i koncernen. Vi har ett mycket bra samarbete med Åsa och hela teamet i Karlstad. Ser fram emot att fortsätta vår resa tillsammans, säger Johan Kvist, VD för Unlimited Travel Group.

- Mitt syfte med försäljningen 2015 var att skapa en bredare plattform för att ge Specialresor de förutsättningar som krävs för att bli landets bästa inom kundresor. Jag är mycket nöjd med resultatet och vårt samarbete med Unlimited. Ser nu fram emot att fortsätta utvecklingen av bolaget tillsammans med mina skickliga kollegor, säger Åsa Kjellman, tidigare delägare och produktionsansvarig för Specialresor.

Unlimited Travel Group är en av Sveriges ledande researrangörer och omsätter omkring en halv miljard kronor. Verksamhet består i att äga, starta, utveckla och förvärva rese- och eventföretag som är små till mellanstora, specialiserade, självständiga och entreprenörsdrivna. Verksamheten är en koncern bestående av moderbolaget Unlimited Travel Group samt de tolv bolagen Västindienspecialisten, Birdie Golf Tours, Ski Unlimited, Travel Beyond, WI-Resor, JB Travel, Världens Resor, PolarQuest, Unlimited Travel Production, Go Active Travel, Specialresor och Creative Meetings. Var och en är vi passionerade specialister - tillsammans är vi Unlimited.

Unlimited Travel Group handlas på NASDAQ OMX lista First North.

För ytterligare information:

Johan Kvist, VD, telefon 0735-58 35 58

Unlimited Travel Group UTG AB (publ)

Norrtullsgatan 12A

113 27 Stockholm

Unlimited Travel Groups Certified Adviser är Remium Nordic Holding, telefon: 08-454 32 00

