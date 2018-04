Oyj Ahola Transport Abp: Styrelsens val av ordförande 13.4.2018

Related content Oyj Ahola Transport Abp: Ordinarie bolagsstämmans beslu.. Oyj Ahola Transport Abp: Årsberättelse för verksamhetså.. Oyj Ahola Transport Abp: Kallelse till ordinarie bolags..

Oyj Ahola Transport Abp:s Styrelsens val av ordförande

13.4.2018

Styrelsens val av ordförande

Bolagets styrelse har till ordförande valt Martti Vähäkangas.

Oyj Ahola Transport Abp

Styrelsen

Mera information:

Hans Ahola, verkställande director Stefan Kaptens, CFO

Tel. +358 44 4494 000 Tel. + 358 44 4494 024

Certified Adviser:

Privanet Securities Oy

Karri Salmi Kimmo Lönnmark

Tel. +358 50 67 540 Tel. +358 50 67 541

Styrelsens val av ordförande 13.4.2018

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Oyj Ahola Transport Abp via Globenewswire